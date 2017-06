Neo Mittwoch, 14.06.2017 | 09:04 Uhr

Die Gesellschaft an sich muss im Stande sein, Hass entgegenzuwirken und entsprechend zu handeln.

Ein "Anti-Hass-Gesetz" ist das Eingeständnis der völligen Unfähigkeit einer Regierung, mit anständiger und realitätsnaher Politik dem entgegenzuwirken - ein Armutszeugnis für alle Regierenden......

Immer schön wegsehen und wie bereits erwähnt, relativieren und Kleinreden um dann *AUWEIA* mitzubekommen, dass "soziale" Medien ja auch für unsoziale Dinge gebraucht werden - was für eine Erkenntnis.

Gut geschlafen die Damen und Herren unter der Glaskuppel und auch woanders?

Die meisten, an sich guten Erfindungen, die der Mensch erschaffen hat, verkehren sich zum Negativen - siehe beispielsweise die Geschichte der Luftfahrt und automobilen Mobilität - als so ziemlich die ersten waren Militärs an diesen eigentlich wunderbaren Erfindung dran - die Folgen kennen wir alle....bis auf einige wenige, die in der Schule gepennt haben.