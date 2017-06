Das 25-jährige Bestehen der brandenburgischen Landesverfassung ist am Mittwoch mit einem Festakt in Potsdam gefeiert worden. Vertreter aus Politik und Gesellschaft würdigten das märkische Grundgesetz am Jahrestag des Volksentscheids vom 14. Juni 1992, in dem die Verfassung von 94 Prozent der Wähler bestätigt wurde, als Fundament für Zusammenhalt und Entwicklung des Landes.