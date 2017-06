Giulia Kriegel studierte nach ihrer Ausbildung zur Zootierpflegerin Wald- und Forstwirtschaft. Sie arbeitete bereits als Wolfsbeauftragte in Bayern.

Valeska de Pellegrini studierte "International Forest Ecosystem Management" in Eberswalde. Sie forschte zu Freilandwölfen und zu verwilderten Haushunden.

Die beiden Wolfsbeauftragten sollen die Öffentlichkeitsarbeit rund um das Thema Wolf in Brandenburg übernehmen und Tierhalter beraten. Beide haben Erfahrung im Wildtiermanagement.

Rund 100 Bewerberinnen und Bewerber hatte es gegeben , nun steht fest: Brandenburgs Wolfsbeauftragte heißen Giulia Kriegel und Valeska de Pellegrini. Die beiden Frauen setzten sich in einem bundesweiten Auswahlverfahren des Agrarministeriums durch, ihre Stelle ist auf zwei Jahre befristet.

Dienstlich ganz dicht am Wolf

Bundesweit gibt es 46 bekannte Wolfsrudel. 22 dieser Rudel leben in Brandenburg, das sind - sehr grob geschätzt - rund 100 Tiere. Mit der zunehmenden Zahl der Tiere wachsen auch die kleinen und großen Konflikte rund um die Tiere und den Schutz der Art: Von 2008 bis Ende 2015 wurden Fördermittel für vorbeugende Maßnahmen von knapp 600.000 Euro gezahlt. Dabei geht es vor allem darum, die Wölfe von Nutztieren fernzuhalten.

Die Brandenburger Behörden zählten im vergangenen Jahr mehr als 170 gerissene Nutztiere, 2015 waren es nach Angaben des Umweltministeriums noch 97. Landwirte fordern seit langem mehr Unterstützung, vor allem im Umgang mit sogenannten Problemwölfen, die sich Herden nähern und Tiere reißen.



Der Wolf war in Deutschland vor 150 Jahren ausgerottet worden, doch seit dem Jahr 2000 werden die Wölfe wieder sesshaft, zunächst in der sächsischen Lausitz. 2007 dann hatten auch die ersten beiden Tiere in Brandenburg wieder ihre Basis.