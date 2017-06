Nach Berliner Polizeiparty in Hamburg

Noch ist nicht klar, was in Hamburg genau geschah, aber die halbe Republik redet über die Polizisten aus Berlin. 220 Beamte wurden wegen Fehlverhaltens nach Hause geschickt. Burkhard Dregger (CDU) will den Ball flachhalten, schießt aber gegen den Dienstherren.