Das Land Brandenburg will bis zum Jahr 2020 sämtliche Geodaten in elektronischer Form ausgewertet und aufgearbeitet haben und sie nutzbar machen. Das erklärte am Donnerstag ein Sprecher des Innenministeriums. Das Land sei bereits bis in den letzten Winkel vermessen. Jetzt gehe es darum, die Daten der Öffentlichkeit vollfunktional und transparent via Internet zur Verfügung zu stellen, so der Sprecher. Geplant sei etwa, jedem Berechtigten online einen Einblick in seine Vermessungsangelegenheiten zu geben.