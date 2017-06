Die Schulen in Brandenburg sollen künftig entscheiden, ob Schüler bereits ab der ersten Klasse einen Sprecher wählen dürfen, zudem soll es in den ersten beiden Jahren keine Noten geben. Das haben SPD und Linke beschlossen. Die Opposition sieht darin keinen Sinn.

SPD-Fraktionschef Mike Bischoff sagte, auch jüngere Schüler wüssten schon gut über Probleme und Möglichkeiten an ihrer Schule Bescheid. Allerdings ist die Klassensprecherwahl in den ersten drei Klassen keine Pflicht - jede Schule soll selbst darüber entscheiden, ob sie sie einführt.

Demnach sollen Klassensprecher beispielsweise auch schon in den ersten drei Klassen gewählt werden können, und nicht erst ab der vierten. Zudem soll es in den ersten beiden Schuljahren keine Noten mehr geben.

Brandenburgs Schülerinnen und Schüler sollen künftig an ihren Schulen mehr mitbestimmen dürfen. Das sieht ein Änderungsentwurf zum Schulgesetz vor, den die Fraktionen von SPD und Linken am Dienstag verabschiedet haben.

CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben kritisierte, das geänderte Schulgesetz löse Probleme, die es bisher gar nicht gebe. Stattdessen solle die Landesregierung lieber die Höchstzahl von Schülern pro Klasse gesetzlich regeln.

Die Obergrenze von 28 Grundschülern pro Regelklasse und 23 pro Inklusionsklasse würde an vielen Schulen überschritten, da es dazu nur eine Verordnung gebe, so der CDU-Politiker. In einer seiner nächsten Sitzungen will der Landtag über das geänderte Schulgesetz entscheiden.

