Was Berliner Briten über die Wahl in Großbritannien denken

Die konservative Premierministerin Theresa May ist unter den Berliner Briten nicht sehr beliebt. In den Augen vieler habe sie die Wahlniederlage verdient, sagt Dale Carr, die in Kreuzberg einen Laden für britische Lebensmittel hat.

Der Tag nach der Wahl in Großbritannien: Dale Carr sitzt in ihrem Spezialitätenladen am Laptop und lauscht dem Londoner Radiosender LBC. Das Hauptthema am Freitag: Das Ergebnis der vorgezogenen Parlamentswahl. Gerade ist kein Kunde im "Broken English" am Südstern mit den vielen Whisky-Flaschen, englischen Tees und Keksen in den Regalen.

In dem Laden gibt es seit dem Brexit-Referendum vor knapp einem Jahr keinen Tag mehr, an dem sie nicht mit Freunden und Kunden über die Situation in Großbritannien spricht, berichtet Carr. "Meine Kundschaft war schockiert. Dann ist man auch ein bisschen beschämt." Viele Berliner Briten sind seit dem Brexit-Beschluss in Sorge.