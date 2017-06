Audio: Inforadio | 09.06.2017 | Vis à vis mit Christian Booß

Neues Buch über Anwälte in der DDR - Ein Leben wie "im goldenen Käfig"

09.06.17 | 10:19 Uhr

Selbständig und frei in der eigenen Kanzlei arbeiten - das war für Rechtsanwälte in der DDR unmöglich. Sie wurden von Justizministerium, Partei und Stasi kontrolliert. Viele waren Spitzel. Über hat der Historiker Christian Booß ein Buch geschrieben. Von Ansgar Hocke



Allein die Anzahl von Rechtsanwälten in der ehemaligen DDR beweist, wie gering ihre Rolle im sozialistischen Rechtssystem war. Für die 16 Millionen Einwohner der einstigen DDR gab es in den 1970er und 1980er Jahren nur knapp 600 Anwälte. In der Bundesrepublik waren es damals mehr als 50.000. Der Beruf DDR-Anwalt galt als attraktiv, weil er eben rar war.

Doch selbständig zu arbeiten und eine Kanzlei zu eröffnen, ging in der DDR nicht. Mit einigen wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel die Kanzlei von Wolfgang Vogel, die zentrale Anlaufstelle für Ausreisewillige. Ansonsten galt: Das Justizministerium, die Partei und nicht zuletzt die Staatssicherheit entschieden darüber, wer wie Karriere machte als Anwalt. Das Ideal eines freien Advokaten kannte das DDR-Justizsystem nicht.

Booß hat die Arbeit der Anwälte in der Honecker-Ära untersucht

Der Historiker und Journalist Christian Booß forscht seit Jahren beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR. Auf 800 Seiten veröffentlicht er jetzt ein akribisches und anschauliches Abbild der Tätigkeit von Anwälten und Verteidigern in den politischen Strafverfahren und Prozessen der Honecker-Ära. Für seine Studie über die Anwälte der DDR analysierte der Wissenschaftler 1.000 Prozess- und Ermittlungsakten.

Stasi-Verstrickung besonders in Brandenburg

Unerwartet hoch ist demnach die Zahl jener Anwälte, zu denen die Stasi Kontakt hielt. Fast 35 Prozent der Berliner Anwälte hatten Stasikontakte. Und in Brandenburg wurden mindestens 24 ehemals hauptamtliche Mitarbeiter der Staatssicherheit nach der Einheit als Rechtsanwälte zugelassen. 2012 waren 14 von ihnen noch aktiv. Brandenburg habe eine gewisse Magnetwirkung auf stasibelastete Juristen, so der Wissenschaftler Booß. Das DDR-Justizsystem in den Zeiten Erich Honeckers war geprägt durch kurze Prozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es war die Zeit der Massenverfahren gegen Bürger, die die DDR verlassen wollten. Es war nicht mehr die Zeit der Schauprozesse wie in den 50 Jahren unter der damaligen Justizministerin Hilde Benjamin, genannt die rote Hilde oder die rote Guillotine. In der Honecker-Ära prägten hauptsächlich zwei Verfahren das Bild der politischen Justiz, so Booß - nämlich die Verfahren gegen die prominenten Dissidenten Rudolf Bahro und Robert Havemann.

Diener der SED

Die DDR-Anwälte lebten "im goldenen Käfig", eingeklemmt zwischen der SED, der Staatssicherheit, dem Justizministerium und ihren Mandanten galten sie als sehr privilegiert. Zwischen 1.500 bis 6.000 Mark lag ihr monatlicher Verdienst. Dies war drei Mal so viel wie der Lohn eines Arbeiters. Auch Richter erhielten weniger als Rechtsanwälte. So konnte sich mancher dieser 600 DDR-Anwälte einen West-Pkw leisten, schicke Antiquitäten kaufen und ein Häuschen sein Eigen nennen. Die Staatssicherheit bescheinigte den Rechtsanwälten Geldgier. Die Anwälte der DDR waren in 15 sogenannten Kollegien zusammengeschlossen, sie bildeten so etwas wie sozialistische Kollektive des Rechts. Um als Rechtsanwalt tätig werden zu können, reichte es keineswegs, eine gute juristische Qualifikation vorzuweisen. Das letzte Wort hatten stets Justizministerium und Partei. Und immerhin 70 Prozent der Anwälte waren Mitglied der SED.

Infos im Netz v-r.de - "Im goldenen Käfig" von Christian Booß Erschienen bei Vandenhoeck & Ruprecht. 800 Seiten. 45 Euro.

Dreisatz in politischen Strafprozessen

Mit der Standeswürde der DDR Rechtsanwälte war es offenbar vereinbar, dass die Verteidiger in einem politischen Prozess erst nach Abschluss der Ermittlungen Einblick in die Akten nehmen durften, oft nur wenige Tage vor dem Beginn des Prozesses. Kopien gab es nicht, handschriftliche Notizen waren erlaubt. Nicht selten fanden sich in den Akten bereits vorgefertigte Urteile. Per Gesetz galten auch in der DDR das Schweigerecht für den Angeklagten, das Anwaltsgeheimnis und die Schweigepflicht. In der Realität war es allerdings verpönt, die Mandanten auf ihr Schweigerecht hinzuweisen. Ganz im Gegenteil: Anwälte sollten ihre Mandanten überreden, ihnen eine Art alleinige Aussagegenehmigung zu erteilen. Für den Anwalt existierte obendrein eine gesetzliche Anzeigepflicht. Anwälte waren gezwungen, Verbrechen gegen die allgemeine Sicherheit und staatliche Ordnung zu melden. Und darunter konnte alles fallen. Ging es um politische Strafprozesse galt offenbar der Dreisatz: Staatsanwalt entscheidet, Richter vollstreckt, Verteidiger schweigt. Letztendlich blieben viele Mandanten in politischen Verfahren allein. Anwälte durften bei den Vernehmungen der Beschuldigten nicht dabei sein. Die Mehrheit der Juristen passte sich an, nutzte lediglich während der Verhandlung das Fragerecht und bat im Plädoyer um ein mildes Urteil oder distanzierte sich von ihrem Mandanten.

Rechtsanwälte als Spitzel zu gewinnen, das war für die Stasi hoch interessant. Über einen Anwalt konnte sie Einblick in breite Kreise der Bevölkerung erlangen. Die Zahl der Anwälte, die in einer Sonderbeziehung zur Stasi standen, war hoch und ebenso die Zahl der Anwälte, die eine Zeit lang oder ein Leben lang als Informant der Stasi tätig waren. Und so fallen einem schnell die Namen von Rechtsanwälten wie Wolfgang Schnur, Lothar de Maiziere und Gregor Gysi ein, wo es in allen Fällen Enthüllungen über Kontakte zur Stasi gab. Über Gregor Gysi schreibt Christian Booß: "Die Frage mit wem Gysi nun im Einzelnen sprach, mit dem Zentralkomitee oder der Staatssicherheit, ist eine künstliche Verkürzung des Problems. Da die Staatssicherheit im Auftrag der SED tätig war."

Gregor Gysi auf dem ersten Parteitag der PDS in Ost-Berlin

Gregor Gysi als Anwaltsfunktionär

Über Gysis Tätigkeit zitiert Booß eine interne Einschätzungen der Stasi: "[...] mit ihm wird eng gearbeitet [...] Gysi gilt als zuverlässig und beweise hohe Einsatzbereitschaft. "Eine abschießende Bewertung dieses Zitates, läßt er offen. Dafür, dass Gysi systematisch abgehört wurde, gebe es keine Beweise, schreibt der Historiker. Gregor Gysi habe bisher, obwohl von einem Gericht dazu aufgefordert, keinen Beleg dafür vorgelegt, dass er in seiner Kanzlei systematisch abgeschöpft wurde. Als Anwaltsfunktionäre war Gregor Gysi ins System integriert "beflissen und geschäftsmäßig", so dass sehr sachliche und behutsame Urteil über Gregor Gysi. Letztendlich aber darf die Rolle von Gregor Gysi nicht klein geredet werden: "Gysi war in den 80er Jahren einer der Berliner Verteidiger, die am häufigsten in Stasi ermittelten Verfahren tätig war. Er musste also zumindest eine Ahnung von der politischen Einflussnahme auf die Justiz [gehabt] haben." Dem Historiker Booß geht es aber nicht um neue Enthüllungen über mögliche Stasikontakte, sondern es geht um Gysis Rolle als Anwaltsfunktionär: "Gysi war Parteisekretär im Kollegium, da hatte er schon drauf zu achten, dass die Anwälte nicht über die Stränge schlagen und später dann, war er Vorsitzender des Rechtsanwaltskollegiums Ost-Berlin und damit ranghöchster Anwaltsfunktionär der DDR , der einen großen Einfluss hatte, auf die Entscheidung, wer darf überhaupt Anwalt, Anwältin werden.