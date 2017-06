Der Bundesrat hat die geplante Reform der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern einstimmig gebilligt. Auch Berlin und Brandenburg stimmten zu, obwohl die Linke Teile der Vereinbarung kritisiert. In diesem umstrittenen Punkt geht es um die geplante Infrastrukturgesellschaft des Bundes, die künftig für die Sanierung von Autobahnen zuständig sein soll. Die Linke befürchtet, dass durch diese Zuordnung künftig Privatisierungen von Autobahnen möglich werden.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke begrüßte den Beschluss der Länderkammer als "wichtigen Schritt für Deutschlands wirtschaftliche und soziale Entwicklung". In seiner Rede im Bundesrat sagte er: „Das ist ein historischer Beschluss. Es waren harte und lange Verhandlungen der Bundesländer mit der Bundesregierung. Entscheidend war, dass wir Länder zusammengehalten haben." Jetzt sei ein gesamtdeutsches Fördersystem notwendig, um strukturelle Unterschiede auszugleichen, erklärte Woidke: "Dabei geht es nicht um die Himmelsrichtung, nicht um Ost, West, Nord oder Süd, sondern schlicht um Bedarf und Notwendigkeit“.

Der neue Finanzpakt sieht vor, dass die Länder vom Bund ab 2020 jährlich knapp zehn Milliarden Euro erhalten. Dafür bekommt der Bund mehr Kontroll- und Eingriffsrechte - zum Beispiel bei der Steuerverwaltung und den Investitionen in Schulen. Insgesamt sind für den neuen Finanzpakt 13 Änderungen am Grundgesetz notwendig.



Am Donnerstag hatte bereits der Bundestag mit verfassungsändernder Mehrheit zugestimmt. Die Linken stimmten dagegen, die Grünen enthielten sich.

