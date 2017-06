Bei der Bundespolizeidirektion Berlin fehlen täglich mehr als 30 Prozent der Beschäftigten. Das geht aus einem Brief des Gesamtpersonalrats der Direktion Berlin an den Präsidenten des Bundespolizeipräsidiums hervor, der dem rbb exklusiv vorliegt.



Gründe hierfür seien die hohe Zahl von Abordnungen der Berliner Bundespolizisten in andere Bundesländer, unbesetzte Stellen und nicht sinkende, krankheitsbedingte Personalausfälle. All das führe zu einer unzulässigen Arbeitsverdichtung, so der Personalrat. Die verbleibenden Beschäftigten der Bundespolizeidirektion Berlin müssten nun "im Dauermodus Dienst an ihrer Kapazitäts- und Belastungsgrenze" leisten.



Angesichts des Kriminalitätsaufkommens an Berliner Bahnhöfen, stetig steigender Passagierzahlen an Berliner Flughäfen und der erhöhten Gefährdungslage in der Hauptstadt sei diese Entwicklung nicht mehr vertretbar, heißt es in dem Papier. Die Missstände gefährdeten zunehmend auch die Polizisten. Insbesondere die Dienststellen an der polnischen Grenze befänden sich angesichts der defizitären Personallage in einer prekären Lage.