Wer die eigene Gefolgschaft schriftlich um Rat fragt, muss auch auf ungewöhnliche Rückmeldungen gefasst sein. CDU-Generalsekretär Stefan Evers spricht da aus Erfahrung: "Wir haben auch Gebetbücher geschickt bekommen von Mitgliedern, die meinten, uns an die Bedeutung des 'C' in unserem Namen erinnern zu müssen."

Das kam als Antwort auf die Frage, wie sich die Partei in Zukunft profilieren sollte. Die meisten der rund 1.500 Christdemokraten, die antworteten, formulierten allerdings in eigenen Worten ihre Meinung. So kam viel Text zusammen - und auch viel Frust über die Performance der Berliner CDU in den vergangenen fünf Regierungsjahren.