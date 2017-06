denniskiel Berlin Samstag, 17.06.2017 | 21:21 Uhr

Es ist natürlich immer schön, wenn man einfach seinen Reflexen folgen kann und entsprechend losbellen, wenn einem etwas anblökenswert erscheint.



Aber machen Sie sich doch mal (nur so zur Abwechslung) das irre Vergnügen, sich zu informieren, bevor Sie Forderungen stellen, in diesem Falle: nach wem die Mohrenstraße benannt ist. An diese Menschen und ihr - sehr kolonialismustypisches - Schicksal könnte man konkreter erinnern, indem man genauer darauf hinweist - auch mit einer Gedenk- und vor allem Erläuterungstafel auf dem U-Bahnhof. Der "schlimme" Name (warten Sie mal ab, wenn Sie als Rassist beschimpft werden, weil Sie "Afro..." gesagt haben - Martin Luther King sprach von "Negros" und wird dafür jetzt von irgendwelchen "Aktivisten" zensiert) sichert zusätzliche Aufmerksamkeit dafür.



Aber natürlich wird man das Gedenken an diese Menschen eher auslöschen. Gutmenschen erweisen den guten Sachen, denen sie dienen wollen, ja häufig einen Bärendienst.