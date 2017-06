Wie das Polizeipräsidium am Donnerstag einräumte, wurde bei dem Mann "eine Verbindung zu rechtsextremen Gedankengut nicht festgestellt". Allerdings heißt es in einer Mitteilung: "Das Polizeipräsidium bleibt aufgrund der vorliegenden Fakten bei seiner Auffassung, dass das durch den ehemaligen Revierleiter in Schwedt mehrfach gegenüber einigen seiner Bediensteten gezeigte Verhalten nicht akzeptabel ist."



Es seien Beamte des Reviers dazu befragt worden, hieß es vom Präsidium: "Zum Teil wurden die Vorwürfe bestätigt." Der Ex-Revierchef habe deshalb zwar Strafanzeige wegen Falschaussage und Beleidigung gestellt, berichtete laut dpa ein Polizeisprecher. Eine Rückkehr auf seinen Posten sei aber für das Polizeipräsidium ausgeschlossen, wie der Sprecher klarmachte. Dies geschehe auch, "um die Leistungsfähigkeit des Reviers nicht durch interne Querelen zu gefährden", teilte das Polizeipräsidium mit.



Das Polizeipräsidium will daher Berufung gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts einlegen. In Anerkennung seiner langjährigen Verdienste biete die Polizeiführung dem Mann an, dass er das Revier in Prenzlau oder das in Angermünde übernehmen könnte. "Dies entspräche einer gleichwertigen Verwendung."