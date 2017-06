Der Tierschutz in Berlin wird eine hauptamtliche Aufgabe. Diana Plange, Fachtierärztin für Tierschutz und Tierschutzethik, tritt am 12. Juni die neue Stelle der Tierschutzbeauftragten an, wie Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Donnerstag mitteilte.

Plange folgt damit auf Horst Spielmann, der seit Ende 2012 ehrenamtlich für den Tierschutz in der Hauptstadt zuständig ist. Spielmann werde zum Monatsende in den Ruhestand verabschiedet, teilte die Verwaltung weiter mit.