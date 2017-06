Audio: Radioeins | 15.06.2017 | Interview mit Helmut Aust: Volker Wieprecht

Rechtslage und Zahlen - Wenn ein Diplomat einen Unfall baut

16.06.17 | 06:11 Uhr

Ein Unfall in Neukölln mit tödlichem Ausgang wirft Fragen auf: Wie kann man einen Diplomaten belangen, wenn er in einen Unfall verwickelt ist? So gut wie gar nicht - und das gilt auch für andere Straftaten.



Ein Radfahrer fährt gegen eine plötzlich geöffnete Autotür und stirbt an den Folgen. Ein schrecklicher Fall, aber in Berlin auch keine Seltenheit. Was dem Vorfall eine besondere Brisanz verleiht: Das Unfallfahrzeug ist ein Diplomatenauto - und Diplomaten genießen Immunität, auch vor der Strafverfolgung.



mehr zum Thema Verkehrsunfall in Neukölln - Kann der Diplomat für Unfalltod des Radfahrers bestraft werden? Ein 55-jähriger Radfahrer starb, weil ein Diplomat aus Saudi-Arabien seine Autotür öffnete, ohne auf den Verkehr zu achten. Ob der Diplomat Konsequenzen befürchten muss, ist offen. Am Abend versammelten sich hunderte Radfahrer am Unfallort zu einer Mahnwache.



Grundlage dafür ist das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen (WÜD) von 1961. In Artikel 31 ist festgelegt, dass der Diplomat "Immunität vor der Strafgerichtsbarkeit des Empfangsstaats" genießt, ebenso steht ihm Immunität vor der Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit zu. Ausnahmen gibt es nur in Bezug auf Vermögensfragen, Nachlasssachen und freiberufliche Tätigkeiten des Diplomaten. "Es soll Staaten ermöglicht sein, unabhängig von politischen Konflikten und schwierigen Situationen in anderen Staaten über Diplomaten zu kommunizieren", erklärt der Völkerrechtler Helmut Aust von der FU Berlin im Gespräch mit dem rbb den Hintergrund für die Immunitätsregelung. "Wenn man anfängt, die diplomatische Immunität in Frage zu stellen und sie einzuschränken, wird es schwer für Diplomaten, in anderen Ländern unbeinträchtigt ihre Tätigkeiten wahrzunehmen", so Aust auf Radioeins.

Diplomaten sind verpflichtet, sich an Gesetze zu halten

Das Auswärtige Amt verweist allerdings auch auf Artikel 41 des WÜD. Dieser Artikel ruft Diplomaten zur Einhaltung der Gesetze im Gastland auf. Wörtlich heißt es dort: "Alle Personen, die Vorrechte und Immunitäten genießen, sind unbeschadet derselben verpflichtet, die Gesetze und andere Rechtsvorschriften des Empfangsstaats zu beachten. Sie sind ferner verpflichtet, sich nicht in dessen innere Angelegenheiten einzumischen." Hält ein Diplomat sich nicht an die Gesetze und Rechtsvorschriften, richtet das Auswärtige Amt so genannte Verbalnoten an einzelne Botschaften, in denen es sie auf die Rechtslage hinweist und zu ihrer Einhaltung aufruft.

Mehr als 22.000 Verkehrsdelikte im vergangenen Jahr

Die Berliner Polizei konnte auf Anfrage nur Zahlen zu Verkehrsordnungswidrigkeiten von Fahrzeugen mit Diplomatenkennzeichen nennen. Eine Auswertung bezüglich der Straftaten, die von Botschaftsangehörigen beziehungsweise Diplomaten begangen wurden, sei nicht möglich. Für das laufende Jahr liegen nach Polizeiangaben auch zu den Verkehrsdelikten noch keine Zahlen vor. 2016 registrierte sie 22.882 solcher Fälle. Kraftfahrzeuge des Diplomatischen Corps und internationaler Organisationen waren demnach in Berlin im vergangenen Jahr in insgesamt 60 Verkehrsunfälle verwickelt. Die am häufigsten betroffenen diplomatischen Vertretungen waren die Volksrepublik China, Saudi-Arabien, die Russische Föderation, Ägypten, die USA, Griechenland, Sudan, Philippinen, Vietnam und Iran. Konkrete Zahlen zu den Staaten zog die Polizei mit Hinweis auf "Fehler beim Abgleich" zurück. 2015 lag die Zahl der Verkehrsordnungswidrigkeiten mit Diplomatenwagen noch etwas höher: Die Berliner Polizei registrierte 24.118 Fälle. Mehr als 20.000 Fälle wurden jeweils seit 2012 registriert, jeweils mehr als 10.000 waren es in den Jahren 2010 und 2011 sowie 2006 und 2007. Zwischen 2005 sowie 2008 und 2009 lag die Zahl jeweils unterhalb der 10.000er-Marke.



Reformierung der Regelung fraglich

Doch was passiert nun, wenn es bei einer Fahrt mit einem Diplomatenwagen zu mehr als nur einem Knöllchen wegen Strafparkens kommt oder eine rote Ampel überfahren wird? Bei strafrechtlichen Ermittlungen, etwa bei Trunkenheitsfahrten, Unfallflucht oder Körperverletzungen, geht das Auswärtige Amt nach eigener Aussage Einzelfällen konsequent nach. Je nach Schwere der Tat werden dann die Möglichkeiten ausgeschöpft, die das Gesandtschaftsrecht vorsieht. Es kann die Aufhebung der Immunität beantragen, die Abberufung fordern und den Diplomaten einseitig zur persona non grata erklären. Nach Einschätzung von Helmut Aust bezieht sich letztere Maßnahme aber eher auf systematische Verstöße eines Diplomaten und werde "nicht sehr häufig" ergriffen. Nach Vorfällen wie dem tödlichen Unfall in Neukölln werden immer wieder Forderung nach einer Reformierung des WÜD laut. Völkerrechtler warnen allerdings davor. "Ich bin skeptisch, ob man dieses Rechtsgebiet reformieren kann, ohne das ja legitime Grundanliegen der Immunität einzuschränken", sagt Helmut Aust. Dabei müsse man sich fragen: "Wenn wir unsere Diplomaten in den Iran schicken oder in afrikanische Staaten mit schwierigen Regierungsstrukturen, möchten wir, dass sie dort vielleicht unter Vorwand vor die nationalen Gerichte gezerrt werden können, oder wollen wir, dass unsere Diplomaten im Ausland sicher agieren und unsere Interessen dort wahrnehmen können?" Mit Informationen von Volker Wieprecht, Radioeins