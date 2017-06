Auch in Berlin und Brandenburg

Bei einer bundesweiten Aktion gegen strafbare Hasspostings im Internet hat die Polizei auch in Berlin und Brandenburg Wohnungen durchsucht. Staatsschutz und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen zehn Verdächtige wegen Volksverhetzung.

Bei einem Großeinsatz wegen Hasskommentaren im Internet haben die Berliner und Brandenburger Polizei am Dienstagmorgen mehrere Wohnungen durchsucht.

Die Durchsuchungsbeschlüsse wurden in verschiedenen Berliner Stadtteilen und mit Unterstützung der Brandenburger Polizei in Rathenow (Havelland) vollstreckt. An dem Einsatz waren mehr als 60 Polizisten beteiligt darunter Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos Berlin sowie Dienstkräfte der Polizeiinspektion West des Bundeslandes Brandenburg.

Die Razzia erfolgte im Rahmen eines vom Bundeskriminalamt koordinierten Einsatzes in 14 Bundesländern. Mit diesem zweiten länderübergreifenden Einsatz solle "fortgesetzt und entschlossen den Straftaten und radikalen Äußerungen im Internet begegnet werden",

hieß es.