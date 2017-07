Video: Abendschau | 30.06.2017 | Norbert Siegmund und Interview Friederike Sittler

Bundestag verabschiedet Ehe für alle - Politiker geben ihr Ja-Wort

30.06.17 | 12:31 Uhr

Der Bundestag hat es getan: Das von den beiden Regierungsparteien CDU und SPD lange gemiedene Thema der Ehe für alle ist durch. Eine Mehrheit der Parlamentarier stimmte am Freitagmorgen in der Abstimmung mit "Ja". Aus Brandenburg stimmten sechs CDU-Abgeordnete dagegen, in Berlin waren es zwei.



Die beiden großen Regierungsparteien hatten es eigentlich in dieser Legislaturperiode nicht mehr zum Thema machen wollen. Doch dann entdeckte die SPD Die Ehe für alle für sich und wollte jetzt doch - und zwar gleich: Um acht Uhr kam am Freitagmorgen die Ehe für alle auf die Tagesordnung des deutschen Parlaments. Um neun Uhr wurde abgestimmt. Um 9.15 Uhr stand fest: In Deutschland gibt es künftig die Ehe für alle. Eine Mehrheit der Abgeordneten sprach sich dafür aus, dass gleichgeschlechtliche Paare eine Ehe eingehen können.

Die kurzfristige Abstimmung war möglich geworden, nachdem der Rechtsausschuss in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einen Gesetzentwurf aus dem Bundesrat gebilligt hatte - mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken. Bei der namentlichen Abstimmung am Freitag war der Fraktionszwang aufgehoben, die Abgeordneten also nur ihrem Gewissen verpflichtet. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Christine Lambrecht, sprach von einem "Meilenstein in Bezug auf Gleichberechtigung".



Wowereit: "Ich find's gut." & Müller sagt: "Tag der Freude"

Berlins Ex-Regierender Klaus Wowereit sagte im rbb in einer ersten Reaktion auf die Abstimmung: "Ich find's gut." Und er fügte hinzu: "Das Schöne ist nun, wie in den bisherigen Fälllen bei der Ehe ja auch schon: Man darf, man kann, aber man muss nicht - diese persönliche Entscheidung bleibt ja bei jedem. Es geht um die Möglichkeit." Wowereits Nachfolger im Amt, Michael Müller (SPD), sagte ebenso kurz, dies sei ein ein "Tag der Freude". Er nannte die Bundestagsentscheidung einen "großen Schritt auf dem Weg von Lesben und Schwulen zur vollen rechtlichen und gesellschaftlichen Gleichstellung". Zugleich zollte Müller seinen Respekt denen gegenüber, die sich im Bundestag der Mehrheit nicht angeschlossen haben. "Ihre Gründe und ihre Gewissensentscheidung verdienen diesen Respekt", so der SPD-Politiker. Kritisch allerdings äußerte sich der Berliner CDU-Abgeordnete Burkhard Dregger. Er sagte, für ihn sei die Ehe eine Verbindung von Mann und Frau. Allerdings wolle er den Beschluss des Bundestags respektieren. Begeisterung dagegen in Brandenburg: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nannte die Zustimmung des Bundestags zur Ehe für Alle das "Ende jahrzehntelanger Diskriminierung". Als "grundfalsch" bezeichnete hingegen Brandenburgs AfD-Fraktionschef Alexander Gauland die Ehe für alle. Der Bundestag habe sich dem Wunsch einer opportunistischen Kanzlerin gebeugt und einen schweren gesellschaftlichen Fehler begangen, erklärte er. Nur Familien mit Kindern sicherten die Zukunft der Gesellschaft, der sozialen Sicherungssysteme und der Wirtschaft.

"Ehe für alle kommt 25 Jahre zu spät"

Der Lesben- und Schwulenverband Berlin hatte sich erfreut über das Votum des Rechtsausschusses geäußert: "Die Ehe für alle kommt, wenn auch 25 Jahre zu spät", so LSVD-Landesgeschäftsführer Jörg Steinert. Nun sollten in der ganzen Stadt Regenbogenflaggen gehisst werden.



Vor 25 Jahren, am 19. August 1992, beantragten 250 homosexuelle Paare bundesweit auf Standesämtern das Aufgebot zum Zwecke der Eheschließung. Mit der "Aktion Standesamt" wehrten sich damals Lesben und Schwule gegen die Ungleichbehandlung von Homosexuellen in Deutschland bei der Ehe.

Die katholische Landeskirche von Berlin äußerte dagegen klar ihr Bedauern. Mit der Entscheidung des Bundestages werde nun das Prinzip aufgegeben, "unterschiedliche Partnerschaftsformen" auch "differenziert" wahrzunehmen, sagte der Vorsitzende der Kommission für Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Heiner Koch. Er sprach von einer "Verwässerung" des klassischen Ehebegriffs.



In Berlin wird im Zusammenhang mit den "Pride Week" [berlin.de] am Freitag die Regenbogenfahne am U-Bahnhof Nollendorfplatz gehisst. Mit dabei ist der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD). Auch an mehreren anderen öffentlichen Orten in der Stadt geht die Fahne in die Höhe. Der Lesben- und Schwulenverband rief zu einer regen Beteiligung an allen Aktionen auf.

Merkel selbst weichte die Front auf

Die Union hatte sich bislang immer gegen die Gleichstellung homosexueller Lebenspartnerschaften mit der Ehe ausgesprochen und eine Abstimmung darüber verweigert. In den Reihen der CDU hatten sich dann aber zuletzt auch die Befürworter der Ehe für alle immer öfter zu Wort gemeldet.



Anfang der Woche deutete Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dann überraschend an, dass sie im Fall einer Abstimmung ihrer Parteikollegen das Votum freigeben wolle - in Form einer Gewissensentscheidung, wie sie beispielsweise bei ethischen Themen im Parlament üblich ist. Während Merkel dabei wohl eher an die nächste Wahlperiode gedacht hatte, überrumpelte sie der Koalitionspartner SPD mit der Ankündigung, eine Abstimmung noch für diese Woche durchzusetzen. Von Politikern aus Berlin und Brandenburg war am Dienstag dann viel Unterstützung für die Ehe für alle gekommen, zugleich aber auch starke Kritik an dieser rasch angesetzen Abstimmung.

Wie haben Abgeordnete aus Berlin abgestimmt? Abgeordnete(r) Partei Wahlkreis Votum Felgentreu, Fritz SPD Berlin-Neukölln (direkt) Ja Finckh-Krämer, Ute SPD Berlin-Steglitz-Zehlendorf Ja Gröhler, Klaus-Dieter CDU Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf (direkt) Ja Grütters, Monika CDU Berlin-Marzahn-Hellersdorf Ja Gysi, Gregor Linke Berlin-Treptow-Köpenick (direkt) Ja Högl, Eva SPD Berlin-Mitte (direkt) Ja Kiziltepe, Cansel SPD Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost Ja Künast, Renate Grüne Berlin-Tempelhof-Schöneberg Ja Lengsfeld, Philipp CDU Berlin-Mitte Nein Liebich, Stefan Linke Berlin-Pankow (direkt) Ja Lötzsch, Gesine Linke Berlin-Lichtenberg Ja Luczak, Jan-Marco CDU Berlin-Tempelhof-Schöneberg (direkt) Ja Mindrup, Klaus SPD Berlin-Pankow Ja Mutlu, Özcan Grüne Berlin-Mitte Ja Pätzold, Martin CDU Berlin-Lichtenberg Ja Pau, Petra Linke Berlin-Marzahn-Hellersdorf (direkt) Ja Rawert, Mechthilld SPD Berlin-Tempelhof-Schöneberg Ja Paus, Lisa Grüne Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf Ja Schmidt, Matthias SPD Berlin-Treptow-Köpenick Ja Schulz, Swen SPD Berlin-Spandau - Charlottenburg-Nord Ja Schwarzer, Christina CDU Berlin-Neukölln Ja Steffel, Frank CDU Berlin-Reinickendorf (direkt) Nein Ströbele, Hans-Christian Grüne Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost Ja Tank, Azize Linke Berlin-Tempelhof-Schöneberg Ja Wawzyniak, Halina Linke Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost Ja Wegner, Kai CDU Berlin-Spandau - Charlottenburg-Nord (direkt) Ja Wellmann, Karl-Georg CDU Berlin-Steglitz-Zehlendorf (direkt) Ja

Wie haben Abgeordnete aus Brandenburg abgestimmt? Abgeordnete/r Partei Wahlkreis Votum Baerbock, Annalena Grüne 61 Ja Feiler, Uwe CDU 58 (direkt) Nein Freese, Ulrich SPD 64 Ja Müller, Norbert Linke 61 Ja Koeppen, Jens CDU 57 (direkt) Nein Krüger-Leißner SPD 58 Ja von der Marwitz, Hans-Georg CDU 59 (direkt) Nein Nord, Thomas Linke 63 Ja Patzelt, Martin CDU 63 (direkt) Nein Petzold, Harald Linke 58 Ja Schimke, Jana CDU 62 (direkt) Nein Schulze, Klaus-Peter CDU 64 (direkt) Nein Steineke, Sebastian CDU 56 (direkt) Ja Stübgen, Michael CDU 65 (direkt) Ja Tackmann, Kirsten Linke 65 Ja Wicklein, Andrea SPD 61 Ja Wöllert, Birgit Linke 64 Ja Ziegler, Dagmar SPD 56 Ja Zierke, Stefean SPD 57 Ja