Abstimmung noch diese Woche - SPD macht Tempo bei der "Ehe für alle"

27.06.17 | 14:06 Uhr

Die SPD will erreichen, dass der Bundestag noch in dieser Woche über die "Ehe für alle" abstimmt. Das kündigte Kanzlerkandidat Schulz an. Bundeskanzlerin Merkel hatte zuvor angedeutet, ihre bisherige Linie aufzugeben. Erste Reaktionen aus der Region sind positiv.



Nachdem Kanzlerin Angela Merkel eine Kehrtwende bei der "Ehe für alle" angedeutet hat, macht die SPD Druck. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz kündigte am Dienstag an, seine Partei werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass noch in dieser Woche eine Abstimmung über einen entsprechenden Gesetzentwurf des Bundesrats stattfinden werde. Er hoffe, dass die Union noch mitziehe. Schulz sagte, Merkel habe einen "Move" gemacht. "Wir nehmen sie jetzt beim Wort." SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte: "Wir verhalten uns koalitionstreu - auch in dieser Sache." Wenn alle eine Gewissensentscheidung wollten, dann müsse sie auch kommen. Schulz sagte, wenn sich die Unions-Fraktion dem Anliegen versperre, werde die SPD-Fraktion noch am Dienstagnachmittag über die weiteren prozeduralen Schritte entscheiden. Aber auch er betonte: "Wir lassen die Koalition nicht platzen."

Merkel war am Montag bei einer Veranstaltung vom klaren Nein der CDU zur Ehe für alle abgerückt. Sie wünsche sich eine Diskussion, die "eher in Richtung einer Gewissenentscheidung geht", sagte Merkel. Bei einer Abstimmung im Bundestag ohne Fraktionszwang gilt eine Mehrheit für die "Ehe für alle" jedoch als sicher.

Aus den Reihen von SPD und Grünen - aber auch aus der CDU - gibt es nun Forderungen, eine Bundestagsabstimmung schon in der bis Freitag laufenden letzten Sitzungswoche vor der Bundestagswahl am 24. September zu ermöglichen. Dem Bundestag liegen drei Gesetzentwürfe für die uneingeschränkte Homo-Ehe vor - von den Linken, den Grünen und vom Bundesrat. Die drei Gesetzentwürfe schlagen übereinstimmend vor, Paragraf 1353 des Bürgerlichen Gesetzbuchs so zu ergänzen, dass klar gestellt wird, dass auch gleichgeschlechtliche Personen eine Ehe eingehen können.



Die große Koalition aus Union und SPD zeigte sich bislang in der Frage gespalten und verhinderte eine Abstimmung zu der Frage, indem sie im Rechtsausschuss das Thema 30 mal vertagte.



Die Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Mechthild Rawert begrüßte den Vorstoß ihres Parteivorsitzenden. "Ich freue mich, dass nach der klaren Ansage von Martin Schulz und dem Beschluss des SPD-Bundesparteitags der Stein endlich ins Rollen gekommen ist", teilte sie mit. "Die Menschen in Deutschland, in Berlin und insbesondere in meinem Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg wollen 100 Prozent Gleichstellung." Die Berliner FDP ging in einer Mitteilung nicht auf Schulz' Pläne ein, kommentierte aber Merkels Abrücken zustimmend. "Dass die Kanzlerin [...] den Weg für wirkliche Gleichberechtigung freiräumt, ist ein gutes Zeichen", teilte Sebastian Czaja, FDP-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, mit." Es sieht danach aus, als könnten wir in Deutschland noch in diesem Jahr Geschichte schreiben."

Senftleben und Heilmann begrüßen Kurswechsel

Von CDU-Politikern aus der Region gab es unterschiedliche Stimmen zu Merkels Kurswechsel: So sprach sich Brandenburgs CDU-Vorsitzender Ingo Senftleben grundsätzlich für die Öffnung der Ehe für Homosexuelle aus. "Auch schwule und lesbische Lebenspartnerschaften beruhen auf der Liebe zweier Menschen zueinander und der Übernahme von Verantwortung füreinander", sagte der Landtagsfraktionschef am Dienstag. "Sie sind damit im besten Sinne konservativ. Ich finde, wir sollten die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare öffnen."

Auch der ehemalige Berliner Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) begrüßte den Kurswechsel Merkels bei der "Ehe für alle". Der rbb-Radiowelle Radioeins sagte er am Dienstagmorgen, noch vor Schulz' Ankündigung, eine Abstimmung noch in dieser Woche halte er allerdings für überstürzt. Es gebe nur noch wenige Sitzungstage des Parlaments in dieser Legislaturperiode und die "Ehe für alle" sei "keine Frage von Leben und Tod". Der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt aus Frankfurt (Oder) sprach sich gegen eine Öffnung der "Ehe für alle" aus. Die Ehe sei von alters her eine selbstbestimmte, von der Kirche bestätigte Verbindung zwischen Mann und Frau. Mit einer Zustimmung zur Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen würde sich die Politik völlig vom kirchlichen Verständnis lösen. Patzelt werde deshalb seine Gewissensentscheidung - auch einzeln - durchhalten und nicht dem Zeitgeist oder der "Schwarmintelligenz" folgen, heißt es in einer Mitteilung des Ostbrandenburger Bundestagsabgeordneten.



Gleichgeschlechtliche Paare in vielem schon gleichgestellt

Homosexuelle Paare in Deutschland können ihre Lebenspartnerschaft seit 2001 offiziell eintragen lassen. Inzwischen wurden diese Paare in vielen Bereichen, etwa bei Unterhaltspflicht, im Erbrecht oder beim Ehegattensplitting, verheirateten heterosexuellen Paaren gleichgestellt. Doch vor allem beim Adoptionsrecht gibt es immer noch Benachteiligungen. Sendung: Inforadio, Nachrichten, 27.06.2017, 12.00 Uhr