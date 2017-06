Berlins Ex-Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) hat es "eine gute Sache" genannt, dass in seiner Partei offenbar der Widerstand gegen die "Ehe für alle" schwindet. An eine schnelle Abstimmung im Bundestag glaubt er nicht.

Der ehemalige Berliner Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) hat den Kurswechsel von Kanzlerin Angela Merkel bei der "Ehe für alle" positiv zur Kenntnis genommen. Heilmann sagte am Dienstagmorgen im Gespräch mit der rbb-Radiowelle Radioeins, er sei schon seit Jahren dafür. "Bisher war ich leicht in der Minderheit in der CDU", sagte der CDU-Bundestagsdirektkandidat in Steglitz-Zehlendorf. "Wenn sich das jetzt ändert, ist das doch eine gute Sache."



Merkel war am Montag bei einer Veranstaltung vom klaren Nein der CDU zur Ehe für alle abgerückt. Sie wünsche sich eine Diskussion, die "eher in Richtung einer Gewissenentscheidung geht", sagte Merkel. Bei einer Abstimmung im Bundestag ohne Fraktionszwang gilt eine Mehrheit für die "Ehe für alle" als sicher.