In der Bundespolitk ist das Thema in den vergangenen Wochen wieder hochgekocht. Nach der SPD und den Grünen will auch die FDP die Einführung der "Ehe für alle" zur Bedingung einer künftigen Regierungsbeteiligung machen. So sagte FDP-Chef Christian Lindner in einem Interview, dass er dies vor der Bundestagswahl empfehlen werde.

Die Grünen haben die "Ehe für alle" bereits auf ihrem Parteitag als Bedingung für eine Regierungsbeteiligung festgeschrieben. CDU und CSU sind bisher dagegen, Schwulen und Lesben die Eheschließung zu erlauben. Ein Leitantrag des SPD-Parteivorstands, der im Wahlprogramm am Sonntag auf einem außerordentlichen Parteitag in Dortmund verabschiedet werden soll, spricht sich für die Öffnung der Ehe aus. Die SPD macht diese Forderung aber anders als die Grünen nicht zur Vorbedingung für Koalitionsverhandlungen.

Nach der jüngsten Erhebung des ZDF-Politbarometers sprechen sich mittlerweile Anhänger aller Parteien mehrheitlich für eine völlige Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften aus. Grünen-Anhänger stimmen demnach zu 95 Prozent dafür; bei der SPD sind es 82 Prozent, gefolgt von der Linken (81 Prozent), CDU/CSU (64), FDP (63) und AfD (55).

Sendebezug: Abendschau, 24.06.2017, 19.30 Uhr