Andre Coburg Freitag, 02.06.2017 | 10:27 Uhr

Die friedlichen Revolutionäre in der DDR von 1989/90 haben ein Denkmal verdient! Ja! Aber nicht an diesem Ort! Für mich gehört das Einheitsdenkmal vor dem Reichstag/Bundestag. Der Sockel des Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals ist der völlig falsche Ort hierfür - oder haben sich die Bürger der DDR etwa gegen das wilhelminische Kaiserreich aufgelehnt, so dass nun zum "Triumpf" das Einheitsdenkmal anstelle Wilhelm I. kommt?! Denkbar wäre auch ein Denkmal, das aus zwei Teilen besteht: der eine Teil am Alexanderplatz (Ort der größten Demo in der Geschichte der DDR) und der andere Teil am Reichstag (Ort der Demokratie, der 1989/90) eingefordert wurde!



Das größte und wichtigste Einheitsdenkmal gibt es doch schon längst! Allerdings kann es keiner sehen! Es ist nämlich nicht materiell! Es ist der Gang durch Brandenburger Tor!!! Jeder der durch das Brandenburger Tor schreitet "Denktmal" an die Einheit!!!