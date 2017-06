Einheitswippe? Kolonnaden? Oder doch lieber Einheitswippe? Der Bundestag soll am Donnerstag darüber entscheiden, ob das Denkmal für die Wiedervereinigung in Berlin gebaut wird - nach gefühlt unendlich vielen Abstimmungen dafür und dagegen.

Der Bundestag will am Donnerstagabend erneut über das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin entscheiden. Das Parlament hatte bereits in den Jahren 2007 und 2008 beschlossen, dass vor dem rekonstruierten Berliner Schloss ein Denkmal in Form einer Wippe entstehen soll, als Erinnerung an die Wiedervereinigung. Es sollte ursprünglich 2013 fertig sein.