Eigentlich sollte die Sanierung der Yorckbrücken im vergangenen September abgeschlossen sein. Schäden an den Brücken und Bauvorschriften verzögerten die Arbeiten. Nun gibt es eine Lösung für die denkmalgerechte Sanierung - inklusive neuer Rad- und Gehwege.



Die Bauarbeiten an den vier ausgehängten Brücken 11, 14, 15 und 17 [Übersichtsplan auf gruen-berlin.de] , für die die landeseigene Grün Berlin und die Deutsche Bahn [mehr dazu auf stadtentwicklung.berlin.de] zuständig sind, sollen in diesem Jahr fortgesetzt werden.

Nach neuen statischen Untersuchungen sei vereinbart worden, "das vorhandene Tragwerk zu verstärken, den Überbau von den Stützen zu trennen und die Gelenke am Überbau zu schließen", so Baustadtrat Jörn Oltmann (Grüne). Damit sei die Voraussetzung geschaffen, um die bereits abmontierten Brücken über der Yorckstraße zu sanieren und "die dringend benötigten Fuß- und Radwegverbindungen zwischen Gleisdreieckpark und Flaschenhalspark über die denkmalgeschützten Brücken herzustellen".

Mit der Einigung könnte der Weg frei sein, auch die Brücke Nr. 5 an der Bautzener Straße als Fuß- und Radweg umzubauen. Das hatten Anwohner gefordert. Bezirksstadtrat Oltmann hofft, dass damit auch eine technische Lösung für die sanierte Brücke Nr. 5 gefunden wurde, um sie zwischen Gleisdreieckpark und Fernbahnhof Südkreuz als Fuß- und Radweg zu ertüchtigen. Die Finanzierung des Radwegebaus habe der Bezirk bereits mit dem Bauherrn des Wohnungsbauprojekts an der ehemaligen Bautzener Brache vereinbart, so Oltmann. Gepräche zu Details sollen demnächst folgen. Außerdem erwarte der Bezirk die Sanierung der Eingangsbrücken Nr. 1 und Nr. 30 in Schöneberg und Kreuzberg durch die Deutsche Bahn.



Im vergangenen Jahr waren die vier alten Yorckbrücken in Schöneberg ausgehängt und abtransportiert worden. Insgesamt verbinden 30 historische Brücken über die Yorckstraße hinweg den Schöneberger Flaschenhalspark im Süden mit dem Kreuzberger Gleisdreieckpark im Norden. Bisher ist nur eine Brücke, die Yorckbrücke Nr. 10, temporär für Fußgänger und Radler geöffnet. Auch sie soll noch saniert werden.