Liberale Ibn-Rushd-Goethe-Moschee eröffnet in Berlin - "Ich will in der Moschee Mensch sein"

16.06.17 | 06:48 Uhr

Die Frauenrechtlerin und Juristin Seyran Ateş eröffnet am Freitag in Berlin-Moabit ihre Vision einer liberalen islamischen Moschee. Ateş hat Großes vor. Sie will nichts weniger, als das Bild des Islam in der Öffentlichkeit verändern. Von Frauke Oppenberg

Mit der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee eröffnet am Freitag in Berlin-Moabit die erste liberale Moschee in Deutschland.



Frauen und Männer beten hier künftig gemeinsam in einem Raum, auch das Vorbeten wird von Männern wie Frauen übernommen, ebenso die Predigten. Das ist bisher so in keinem muslimischen Gotteshaus in Deutschland möglich. Gegründet hat diese neue Moschee die Frauenrechtlerin und Juristin Seyran Ateş. "Wir brauchen eine historisch-kritische Auslegung des Koran", meint die 54-jährige im rbb, "eine Schrift aus dem 7. Jahrhundert darf und kann man nicht wortwörtlich nehmen. Wir stehen für eine Lesart des Koran, die sehr ausgerichtet ist auf die Barmherzigkeit und auf die Liebe Gottes, vor allem auch auf den Frieden."

Ates will öffentliches Bild des Islam ändern

Seyran Ateş möchte mit der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee sowohl den Dialog innerhalb des Islam als auch zwischen den Religionen fördern. Ihr sind alle muslimischen Rechtsschulen willkommen: Sunniten, Schiiten, Aleviten und Sufis. Aber vor allem will die Menschenrechtlerin das Bild vom Islam in der Öffentlichkeit verändern. "Es ist Zeit, dass die moderaten, liberalen Muslime endlich auch Gesicht zeigen", findet Seyran Ateş. Seit dem 11. September 2001 und den Anschlägen auf das World Trade Center habe sie immer wieder die Frage gehört: "Wo sind denn die friedlichen Muslime? Warum gehen sie nicht auf die Straße und protestieren gegen den Terror der Islamisten? Ich empfinde das genauso. Ich frage mich auch, wo sie sind."

Islam kennt keine repräsentierenden Organe

Entstanden ist die Idee, eine liberale Moschee zu gründen, als Seyran Ateş von 2006 bis 2009 Mitglied der Deutschen Islamkonferenz (DIK) war. Als so genannte "Einzelperson" des öffentlichen Lebens hatte der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble die Frauenrechtlerin in das Gremium geholt. In dieser Zeit sei ihr klar geworden, dass vor allem der Staat und die Politik organisierte Ansprechpartner bräuchten. Das stehe zwar im Widerspruch zum Selbstverständnis im Islam, der keine repräsentierenden Organe kenne, aber sie sei zu der Überzeugung gekommen, dass sich liberale Muslime ebenfalls zusammentun müssten, wenn sie wahrgenommen werden wollten.

Ates: "Kein anderer hat es gemacht."

Nur 15 Prozent der Muslime in Deutschland seien in den Moschee-Verbänden wie z.B. Ditib organisiert, so Ateş. Kaum mehr besuchten die Freitagsgebete der konservativen Gemeinden. Sie selbst war noch nie in einer deutschen Moschee, wie sie erzählt. "Mich hat es schon als Kind gekränkt, dass Männer und Frauen beim Beten getrennt wurden", empört sich die Anwältin, "dabei sind wir doch vor Gott alle gleich. Ich will in der Moschee Mensch sein." Lange hatte Ateş gehofft, dass jemand anderes ihre Idee aufgreifen und eine liberale Moschee gründen würde. "Mir wäre es Recht gewesen", sagt die Anwältin, die als Frauenrechtlerin schon häufig Morddrohungen erhalten hat, "ich wäre glücklich darüber, wenn ich jetzt nicht wieder den Kopf dafür hinhalte müsste, aber es hat kein anderer gemacht."

Mit eigenem Geld auf die Beine gestellt

Also hat Seyran Ateş vor einem Jahr damit begonnen, ihre Idee selbst in die Tat umzusetzen. In der evangelischen Johanniskirche in Berlin-Moabit fand sie einen geeigneten Raum für ihre Moschee. Ein ehemaliger Theaterraum im dritten Stock eines Nebengebäudes aus Backstein wurde zum 90 Quadratmeter großen, hellen Gebetsraum. Finanziert hat die Juristin die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee zunächst aus eigener Tasche. "Jetzt erst kommen so langsam Spenden", so Ateş erfreut. "Ich bin ganz glücklich darüber, dass jetzt viele dazu stoßen und ich beweisen kann, dass ich nicht alleine bin mit diesem Gedanken. Das ist ein super Gefühl."