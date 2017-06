"Nicht so, dass ich jetzt in Jubelstürme verfalle"

Der Bund gibt den Ländern mehr Geld - dafür bekommt er von ihnen mehr Befugnisse: Diese neue Finanzregelung hat der Bundestag am Donnerstag beschlossen. Brandenburgs Ministerpräsident ist mit dem Ergebnis so halb zufrieden.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die neugeregelten Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern im Grundsatz begrüßt. Für Brandenburg sei die Entscheidung des Bundestags zwar "ein schmerzhafter Kompromiss", sagte Woidke dem rbb. "Es ist nicht so, dass ich jetzt in Jubelstürme verfalle." Allerdings sei die Lösung erträglich und bedeute Sicherheit für die kommenden Jahrzehnte. "Und das ist, was wir brauchen."

Der Bundestag hatte am Donnerstag für ein umfangreiches Reformprojekt gestimmt, dass die seit Jahrzehnten umstrittenen Finanzströme zwischen Bund und Ländern neu regelt.



Der Länderfinanzausgleich, von dem Brandenburg wie auch Berlin bisher profitierten, entfällt. Im vergangenen Jahr hatte die Bundeshauptstadt 3,62 Milliarden Euro aus dem Umverteilungstopf bekommen, Brandenburg 494 Millionen Euro. Die Geberländer, vor allem Bayern und Hessen, drängten seit Jahren darauf, dass das System grundlegend reformiert wird und zogen vor das Bundesverfassungsgericht.

Mit der jetzt beschlossenen Reform erhalten die Länder von 2020 an jährlich 9,75 Milliarden Euro vom Bund - die Summe wird in den Folgejahren weiter steigen. Das ist deutlich mehr Geld als bisher. Der Bund bekommt dafür mehr Eingriffsrechte in Landesangelegenheiten - etwa bei Fernstraßen, in der Steuerverwaltung und bei Schul-Investitionen. Die neuen Regelungen sollen mindestens bis zum Jahr 2030 gelten.

Bis zuletzt umstritten waren die Pläne für die künftige Autobahngesellschaft des Bundes. Mit dieser Gesellschaft will der Bund für mehr Effizienz in Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen und Bundesstraßen sorgen. Union und SPD hatten sich auf zusätzliche Privatisierungsschranken im Grundgesetz verständigt, um eine Veräußerung der Gesellschaft und von Autobahnen auch durch die Hintertür zu verhindern. Eine Privatisierung der Autobahnen und Bundesstraßen ist erstmals verfassungsrechtlich ausgeschlossen.