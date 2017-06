Audio: Inforadio | 20.06.2017 | Interview: Matthias Kollatz-Ahnen (SPD)

Kollatz-Ahnen zu fehlendem Nachwuchs - Finanzsenator: Berlin behebt Personalmangel in der Verwaltung

20.06.17 | 08:37 Uhr

In den Berliner Verwaltungen herrscht ein eklatanter Mangel an Nachwuchs. Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) zeigt sich jedoch zuversichtlich, dass das Problem behoben werden kann. Schon jetzt gebe es Verbesserungen, etwa bei den Bürgerämtern.

Laut Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) erreicht der Senat sein Ziel, den Personalmangel in der Verwaltung zu beheben. Der Politiker wies am Dienstag im rbb darauf hin, dass im vergangenen Jahr 7.600 Beschäftigte neu eingestellt wurden, davon 5.500 unbefristet. Der Senat zeige, dass es zu schaffen sei, jedes Jahr 5.000 bis 6.000 Stellen in der Verwaltung zu besetzen, so Kollatz-Ahnen.



Hintergrund Krise im Öffentlichen Dienst - Schlecht gewappnet für die Pensionierungswelle In Berlin geht ein Viertel der Verwaltungs-Beschäftigten bis 2023 in Rente - und es gibt nicht genug Nachwuchs. Gleichzeitig wächst die Stadt weiter: Es droht ein Desaster. Von Jana Göbel, Ansgar Hocke und Götz Gringmuth-Dallmer

In den kommenden Jahren scheidet etwa ein Viertel der Beschäftigten in den Berliner Verwaltungen aus Altersgründen aus. Zudem wächst die Stadt. Die Bezirke haben jedoch Probleme, Personal zu finden. Nach rbb-Informationen konnten im vergangenen Jahr nur 80 Prozent der freien Stellen besetzt werden. Berlin versucht, auch kurzfristig gegenzusteuern. So wurde kürzlich eine halbe Million Euro für die Bauplaner in den Bezirken zur Verfügung gestellt, um die dortigen Engpässe zu beseitigen. Die Bürgerämter erhielten 167 Stellen mehr. Das sorgte zwar für Entlastung, die Zahl der Kunden steigt jedoch in vielen Bezirken weiter. So beträgt die Wartezeit für eine Ummeldung der Wohnung noch immer mehr als einen Monat. Ähnlich ist es auch bei der KfZ-Zulassung, obwohl auch dort Personal aufgestockt wurde.

Verbesserungen bei den Bürgerämtern

Sentor Kollatz-Ahnen betonte, es gebe bereits Verbesserungen - etwa bei den Bürgerämtern. "Als ich gesagt habe, wir wollen erreichen, dass man sich in 14 Tagen anmelden und einen Personalausweis bekommen kann, haben viele im November gesagt, das werdet ihr so schnell nicht hinbekommen." Der Senat habe sich das ursprünglich bis Ende des Jahres vorgenommen, so der Senator. "Wenn sie heute gegen 9.30 Uhr auf die Seiten des Bürgeramtes schauen, werden sie am selben Tag noch einen Termin finden."