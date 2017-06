Baustadtrat Schmidt zum Milieuschutz - "Spekulative Ankäufer abzuschrecken, ist schon in unserem Sinn"

05.06.17 | 15:31 Uhr

Mit dem Milieuschutz soll die Verdrängung alteingesessener Mieter verhindert werden. Doch so richtig funktioniert das Prinzip nicht. Die Politik sollte deshalb öfter von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen, sagt der Berliner Bezirksbaustadtrat Florian Schmidt.



Der Milieuschutz soll verhindern, dass Bewohner, die teilweise seit Jahrzehnten in ihren Kiezen und Ortsteilen leben, sich das Wohnen dort nicht mehr leisten können. Allerdings wird der Milieuschutz in seiner derzeitigen Form immer wieder als stumpfes Schwert gegen die Verdrängung kritisiert. Mit dem Instrument des Vorkaufsrechts könnte man dieses Schwert schärfen. Der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist dabei Vorreiter. Nach dem Motto "Wir kaufen unseren Bezirk zurück!" versuchen die Kommunalpolitiker, hier langfristig bezahlbaren Wohnraum zu sichern. rbb|24 sprach mit dem Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) über Chancen und Grenzen des Vorkaufsrechts.

rbb|24: Herr Schmidt, können Sie kurz erklären, wie das Vorkaufsrecht funktioniert ?

Florian Schmidt: Dieses kommunale Vorkaufsrecht in einem Milieuschutzgebiet ist im Baugesetzbuch definiert. Ziel ist es, dass die Miete erschwinglich bleibt, damit die Menschen in ihrem Quartier bleiben können und das Milieu erhalten bleibt. Es funktioniert so: Wir bekommen den Antrag von einem Notar, der einen Kaufvertrag betreut, auf die Ausstellung eines sogenannten Negativzeugnisses. Damit würden wir auf unser Vorkaufsrecht verzichten. Wir haben nun zwei Monate Zeit zu entscheiden. Wir üben das Vorkaufsrecht in der Regel für Dritte aus, also für eine Wohnungsbaugesellschaft oder gemeinnützige Stiftung. Die prüft dann, ob sie das Haus kaufen will oder nicht.

Der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt

Was ist das Problem bei der Ausübung des Vorkaufsrechts?

Der Kaufpreis. In dem Kaufvertrag, in den man einsteigt, ist ja ein bestimmter Kaufpreis definiert. Die Frage ist: Kann man das Vorkaufsrecht zu diesem Preis ausüben? In der Regel entsteht eine Lücke zwischen dem Kaufpreis und dem Vorkaufswert, den der Partner des Bezirks als Käufer bieten kann. Und die muss geschlossen werden. Dazu gibt es im Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen Koalition einen Passus, der sagt, man will Ressourcen zur Verfügung stellen, um den Bezirken zu ermöglichen, dass sie das Vorkaufsrecht effektiv ausüben können. Und es liegen erste Konzepte vor, die aufzeigen, wie diese Lücke geschlossen werden kann.

Können Sie da konkreter werden?

Entweder die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften bekommen über eine Eigenkapitalzufuhr die finanzielle Kraft, diese Lücke zu schließen. Oder, wenn der Bezirk das Vorverkaufsrecht direkt ausübt, es erfolgt eine Basiskorrektur im Haushalt des Bezirks. Wie das genau aussieht, ist noch in der Abstimmung mit dem Senat. Aber die Tendenz ist: Man meint es ernst. So konnen wir schon jetzt das Vorkaufsrecht viel effektiver ausüben, als es noch im vergangenen Jahr möglich war.

Mieter wehren sich gegen Immobiliendeal - Wir kaufen unser Haus Es schien die typische Geschichte einer Verdrängung zu werden. Doch statt lautstark zu lamentieren, nahm eine Mietergemeinschaft in Berlin-Kreuzberg ihr Schicksal in die eigene Hand. Mit Unterstützung des Bezirks will sie ihr Zuhause retten. Von Ute Barthel

Wie viel Geld wird da nötig sein?

Dazu gibt es noch keine Berechnungen. Aber was man sagen kann, ist: Wir investieren hier in die langfristige Stadtstruktur. Wenn wir in der Innenstadt eine soziale Mischung erhalten wollen, dann müssen wir jetzt und in den nächsten Jahren investieren. Jetzt ist hier die Frage, wollen wir eine gemischte Stadt erhalten? Wollen wir so etwas, wie das Recht auf Heimat? Dass man in seinen Milieus, in seinem Umfeld bleiben kann und dass nicht der Markt entscheidet, ob man an den Stadtrand ziehen muss oder sonst wohin oder ganz auf der Straße landet? Wir müssen uns entscheiden, sind wir an der Seite der Menschen, was die Wohnungsnot angeht, oder nicht? Und wir müssen entscheiden, wie viel uns das wert ist.

Wer sind die Partner, für die die Bezirke das Vorkaufsrecht ausüben?

Wir sind gerade dabei einen Pool von Partnern aufzubauen, die, wenn der Bezirk das Vorkaufsrecht ausüben will, in den Kaufvertrag eintreten können. Da sehen wir Wohnungsbaugesellschaften, gemeinnützige Stiftungen, Genossenschaften, aber auch Mietervereine. Aber wir können damit auch an Eigentümer herantreten, die verkaufen wollen, damit es gar nicht erst zum Vorkauf kommen muss. Denn es gibt immer noch viele Einzeleigentümer, die eventuell verkaufen wollen. Da können wir sagen, sparen wir uns diese Prozedur des Vorkaufs und gehen direkt in Verhandlung.

Soll das Vorkaufsrecht abschrecken?

Wenn wir dadurch spekulative Ankäufer abschrecken, dann ist das schon in unserem Sinn. Diejenigen, die eine Immobilie entmieten wollen, um damit horrende Renditen erwirtschaften zu können, müssen schon merken, dass da ein Widerstand kommt.

Haben Sie schon Signale erhalten, dass das wirkt?

Ja. Ich wurde ja auch schon von einem Immobilienmagazin als Teufel auf dem Cover karikiert. Ich habe auch gehört, dass das in der Immobilienbranche in aller Munde ist und dass man um Friedrichshain-Kreuzberg einen Bogen macht.

Steht man im Moment in Berlin am Scheideweg? Geht es Richtung London oder Paris, wo die Innenstädte für Normalverdiener unbezahlbar geworden sind, oder geht es Richtung Wien, wo ein Großteil der Wohnungen genossenschaftlich verwaltet wird?

Wien hat systematisch über Jahrzehnte, wenn nicht schon fast Jahrhunderte, ein Portfolio aufgebaut im Neubau und hat den Großteil der Stadt in städtische und genossenschaftliche Hände gebracht. Wir in Berlin müssen verschiedene Wege gehen: den Neubau, das Vorkaufsrecht oder den normalen Ankauf.

Hat Berlin die Chance auf stabile Mieten schon verpasst?

Es ist noch nicht zu spät. Wir haben immer noch im Verhältnis niedrige Preise. International sind mehrere Trillionen an Dollar auf der Suche nach Kapital. Die werden auch noch nach Berlin kommen. Das heißt, die Preise werden noch weiter steigen. Wir müssen jetzt investieren. Wir haben in den nächsten fünf bis zehn Jahren diese Chance - danach ist es definitiv zu spät, wenn wir es nicht schaffen, aus dem Markt ein wesentliches Segment aus den Beständen herauszuschneiden. Aber wir haben auch in Friedrichshain-Kreuzberg schon einen erheblichen Anteil - ich schätze ein Drittel - der Wohnungen in am Gemeinwohl orientierten Händen. Es ist nicht so, dass nur der Markt regiert. Herr Schmidt, vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Ute Barthel, Redaktion Investigatives und Hintergrund Florian Schmidt ist auch am 05.06.2017 in der Abendschau (19.30 Uhr) als Studiogast im Interview.