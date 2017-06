Andre Krug Brandenburg Donnerstag, 29.06.2017 | 15:25 Uhr

Armes Deutschland. Nur noch Eigentumswohnungen Luxuswohnungen in den Ballungsgebieten. Bezahlbarer Wohnraum wer braucht den schon. Es ist traurig was aus Berlin geworden ist. Prenzelberg nur noch die sogenannten Angekommenen, weil es ja schick ist in ehemaligen Szene Strassen zu leben. Aber wen wundert es in einer Zeit wo es nur noch wichtig ist das neueste Smartphone zuhaben und wie ferngesteuert durch die Gegend zu rennen ohne noch mit zubekommen was um einen herum passiert ist die Intoleranz und Arroganz vieler schon nicht mehr zum aushalten. Aber macht nur alle weiter schön alles was die Medien und die Werbung euch vorgaukeln. Was Mutti Merkel möchte.

Ruhe in Frieden Deutschland