Nachtweih Berlin Dienstag, 20.06.2017 | 18:43 Uhr

Ich kann mich da mit meinen Erfahrungen dem User 'Baumhausbauer' nur anschließen und bin überrascht über Ihre harsche Kritik an dem Verband. Ich kann dazu im Netz auf Anhieb nichts finden, haben Sie eine Quelle Ihrer Informationen für uns, speziell was die Vorstrafen anbelangt und was Sie unter "Auffälligkeiten" verstehen? Danke schon mal vorab!