In Berlin soll am Dienstag ein Gedenkgottesdienst für den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl stattfinden. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag mitteilte, werde in Abstimmung mit Kohls Witwe Maike Kohl-Richter und auf Einladung von Prälat Karl Jüsten eine Totenmesse in der St. Hedwigs-Kathedrale gehalten.

Viele Bundestagsabgeordnete werden erwartet. Unionsfraktionschef Volker Kauder hatte die Messe in einem Brief an die Parlamentsmitglieder inititiert. "Viele Kolleginnen und Kollegen haben das Bedürfnis, auch hier in Berlin, in der Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands und am Sitz des Deutschen Bundestages, dem Helmut Kohl von 1976 bis 2002 angehörte, an ihn zu erinnern und seiner zu gedenken", hatte Kauder geschrieben.

Bislang war nur in Speyer eine Abschiedszeremonie geplant, wo Kohl am Samstag kommender Woche beigesetzt werden soll.



Helmut Kohl war am Freitag im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim gestorben. Er wird am Samstag in einer Woche mit einem europäischen Trauerakt in Straßburg geehrt. Auf Wunsch der Witwe wird es keinen zusätzlichen nationalen Staatsakt geben.