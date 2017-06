Im Berliner Stadtteil Moabit erinnert jetzt der Gedenkort Güterbahnhof Moabit an die mehr als 30.000 Juden, die von den Nationalsozialisten zwischen 1942 und 1944 von dort in Ghettos und deutsche Vernichtungslager in Osteuropa deportiert wurden. Der Gedenkort mit 24 Kiefern und zwei Informationstafeln zwischen Quitzowstraße und Ellen-Epstein-Straße wurde am Freitag eröffnet.

Vor etwa zwei Monaten waren auf dem Areal die ersten Kiefern gepflanzt worden. Von dem früheren Bahnhof sind nur Fragmente des Gleises 69, die Spundwand der Militärrampe und der Pflasterweg zur Quitzowstraße erhalten. Die Geschichte des Ortes sei lange verdrängt und vernachlässigt worden, so das Bezirksamt Mitte.