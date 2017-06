Über Maßnahmen gegen Terroranschläge wie die von Anis Amri beraten seit Montag die Innenminister der Länder in Dresden. Berlins Innensenator Geisel setzt auf Überwachung, lehnt ein in Berlin vor Jahren aufgegebenes Instrument aber nach wie vor ab.

Prävention, Stärkung der Einsatzkräfte und Betreuung etwaiger Opfer im Ernstfall: Mit diesen drei Maßnahmen will der rot-rot-grüne Senat künftig gegen die Terrorgefahr in Berlin vorgehen. Und er hat es eilig mit dem neuen Paket. Von Ute Schuhmacher

Das gemeinsame Vorgehen im Kampf gegen Terror und Kriminalität steht seit Montag im Mittelpunkt der Frühjahrskonferenz der Innenminister und -senatoren der Länder in Dresden. Sachsens Ressortchef Markus Ulbig (CDU) forderte gemeinsame Standards in den Ländern etwa bei der Schleierfahndung und dem Einsatz der elektronischen Fußfessel.

Beim Thema Schleierfahndung ist sich der rot-rot-grüne Senat allerdings darüber einig, dass sie in Berlin nicht wieder eingeführt werden soll. "Die Schleierfahndung ist hier vor über zehn Jahren abgeschafft worden, weil Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis standen", so Geisel im rbb. "Wichtig ist, dass die Polizei handlungsfähig ist. Und das ist sie in Berlin." An den sogenannten besonders kriminalitätsbelasteten Orten hätte die Polizei genügend Kompetenzen.

Auch der innenpolitische Sprecher der Linken, Hakan Tas, lehnt die Schleierfahndung ab. "Terrorgefahr bedeutet nicht, dass wir hier in Berlin zusätzlich Grundrechte einschränken, Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken mit verdachtsunabhängigen, anlasslosen Kontrollen. Und das ist Schleierfahndung", sagte Tas.