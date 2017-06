Neue Gespräche mit dem LAF - Flüchtlinge können vorerst in Gierso-Heimen bleiben

22.06.17 | 21:20 Uhr

Für rund 900 Flüchtlinge in Berlin müssen vorerst keine neuen Unterkünfte gefunden werden. Der Heimbetreiber Gierso und das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten haben sich im Streit um Kosten wieder an einen Tisch gesetzt - doch eine Lösung gibt es noch nicht.



Die rund 900 Flüchtlinge und Obdachlose, die derzeit in Heimen der Gierso Boardinghouse GmbH untergebracht sind, können vorerst dort wohnen bleiben. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) teilte am Donnerstagabend mit, "der für kommende Woche geplante Umzug von Geflüchteten aus den von der Gierso verwalteten Gebäuden [sei] vorerst nicht erforderlich". Das sei in Gesprächen zwischen LAF und Gierso am Donnerstag vereinbart worden. Auch der Flüchtlingsheimbetreiber bestätigte neuerliche Gespräche in einer Mitteilung. "Keiner der 900 Bewohner muss umziehen", so Geschäftsführer Tobias Dohmen.

Gierso betreibt fünf Heime

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Berlins Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Linke) die Zusammenarbeit mit dem privaten Flüchtlingsheimbetreiber beendet hatte. Die Kündigung der laufenden Betreiberverträge für fünf Unterkünfte sei am Mittwoch zugestellt worden, hieß es in einer Mitteilung. Konkret geht es um zwei Unterkünfte in Steglitz-Zehlendorf (Goerzallee und Klingsorstraße) sowie je ein Heim in Pankow (Rennbahnstraße), Charlottenburg (Soorstraße) und in Spandau (Staakener Straße).



Hintergrund ist nach bisherigen Informationen ein Streit um Kosten, die über den laufenden Heimbetrieb hinausgehen. Nach Angaben der Gierso betrifft der Konflikt die Heime in der Soorstraße und der Rennbahnstraße: So habe das damals verantwortliche Landesamt für Soziales und Gesundheit (Lageso) im Jahr 2016 versprochen, Rückbaukosten zu tragen und im Fall der Rennbahnstraße die Mietkaution zu übernehmen - dies aber später nicht mehr einhalten wollen. Am Donnerstag teilte die Gierso mit: "Das LAF erklärte, in den kommenden vier Wochen

eine Lösung für die Übernahme der Mietkaution und die Rückbaukosten, sowie die ausgesprochene Kündigung finden zu wollen."

LAF spricht von "Schließungsultimatum"

Das LAF hingegen sieht die geprüften Teile der Forderungen als unbegründet an und von Gierso unter Druck gesetzt. Am Donnerstag betonte das Landesamt, trotz neuerlicher Gespräche ändere sich nichts "an der Kündigung der Verträge zwischen LAF und Gierso Boardinghaus Berlin GmbH". Laut Sozialsenatorin Breitenbach hatte Gierso am Montag angekündigt, bis nächste Woche Dienstag fünf Unterkünfte zu schließen, sollte bis dahin nicht eine siebenstellige Summe vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten überwiesen worden sein. Breitenbach sprach von Erpressung, das LAF kündigte die Betreiber-Verträge. Das LAF sprach am Donnerstag wörtlich von einem "Schließungsultimatum", das die Gierso aber inzwischen zurückgenommen habe. Gierso-Geschäftsführer Dohmen widersprach, dass es ein Ultimatum gegeben habe: "Die Gierso hat niemals angekündigt, dass wir Bewohner aus unseren Heimen verweisen werden, das ist schlicht falsch", erklärte er. Der Betreiber habe "lediglich darauf hingewiesen, dass uns ganz einfach die Mittel fehlen, um die vorhandenen Einrichtungen ordnungsgemäß zu betreiben, wenn der Senat wie angekündigt die laufenden Betriebszahlungen um 70 Prozent kürzt, statt sich an eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Vermieter aus dem Jahre 2016 zu halten". Sendung: Abendschau, 22.06.2017, 19.30 Uhr