Flüchtlinge in Guben bei Attacke verletzt

Ein afhanischer Vater und sein Sohn sind nach Polizeiangaben vom Samstag in Guben bei einem Angriff verletzt worden. Die beiden waren mit Begleitern unterwegs, als sie von einer Gruppe attackiert wurden - laut Polizei "eindeutig fremdenfeindlich".

Vier afghanische Flüchtlinge sind in Guben (Spree-Neiße) angepöbelt und dann angegriffen worden. Ein 34-jähriger Mann und sein 13 Jahre alter Sohn wurden dabei verletzt, wie die Polizeidirektion Süd am Samstag mitteilte.



Die Asylbewerber waren laut Polizei am Freitagabend von einem Fußballspiel gekommen. Dann seien sie auf die Gruppe von etwa zehn deutschen Jugendlichen getroffen. Die Tatverdächtigen hätten die Asylbewerber nach bisherigem Kenntnisstand beschimpft und zwei von ihnen ins Gesicht geschlagen.



Die Täter konnten den Angaben zufolge nach der Attacke flüchten. Die Polizei geht von einem "eindeutig fremdenfeindlichen Hintergrund" aus, wie Polizeisprecherin Ines Filohn dem rbb sagte. Der Staatsschutz ermittelt.



Der afghanische Junge konnte das Krankenhaus nach ambulanter Versorgung verlassen. Die Gesichtsverletzung des Vaters muss stationär behandelt werden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 24.06.2017, 14.00 Uhr