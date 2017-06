Berliner Berlin Freitag, 09.06.2017 | 19:21 Uhr

Seit wann werden Drogenvergehen in Berlin geahndet? Wie verlogen ist das eigentlich? Drogenvergehen befinden sich in Berlin auf dem gleichen Niveau wie Parken in "zweiter Reihe" ... Beides interessiert die Berliner Politik wenig bis gar nicht! Die ganze Stadt riecht im Sommer nach Canabis ... Ruft man die Polizei bekommt man die Frage, "ob man keine anderen Probleme hätte?" (Tatsächlich passiert von unserer Super-Duper-Ich-hab-dich-lieb-Polizei). Plötzlich hätte man Amri vefolgen sollen? Was soll das?