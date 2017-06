Nach missglückter Flucht - Ungarn überstellt Holocaust-Leugner Mahler an Deutschland

13.06.17 | 13:04 Uhr

Der Holocaust-Leugner Horst Mahler war im April vor seiner Reststrafe in Brandenburg/Havel nach Ungarn geflohen, wo er Asyl beantragen wollte. Doch dort wurde der 81-Jährige festgenommen. Jetzt hat ihn das Land an Deutschland ausgeliefert.

Ungarn hat den Holocaust-Leugner Horst Mahler an die deutschen Behörden überstellt. Mahler sei am Dienstag von deutschen Beamten am Budapester Flughafen in Empfang genommen worden, sagte Andrea Grape, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München II. Mahler sei am Mittag mit einem Flugzeug in Berlin eingetroffen, sagte Uwe Krink, Sprecher des Brandenburger Justizministeriums. Er werde derzeit wieder in die Justizvollzugsanstalt Brandenburg/Havel gebracht. Dort muss der in Kleinmachnow gemeldete Mahler eine Reststrafe von dreieinhalb Jahren absitzen.

Seit Mai saß Mahler in Auslieferungshaft

Den 81-jährigen Mahler hatte die ungarische Polizei am 15. Mai in der Grenzstadt Sopron festgenommen. Zwei Tage später hatte ihn das Budapester Stadtgericht in Auslieferungshaft genommen. Mit der Flucht nach Ungarn entzog sich der ehemalige RAF-Terrorist und heutige Rechtsextremist der Verbüßung einer Reststrafe in Deutschland. Den Europäischen Haftbefehl hatte die Staatsanwaltschaft München ausgestellt. Am 6. Juni hatte das Budapester Stadtgericht in einem vereinfachten Verfahren auf eine Auslieferung entschieden, dass Mahler nach Deutschland zurücküberführt wird.

Die Fortsetzung seiner Haftstrafe trat er nicht an

Mahler war in Deutschland 2009 wegen Volksverhetzung und Leugnung des Holocausts verurteilt worden und verbüßte in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg/Havel eine zehnjährige Freiheitsstrafe. Im Sommer 2015 erhielt er wegen einer schweren Erkrankung Haftverschonung. Die Aussetzung der Reststrafe wurde später aufgehoben. Mahler trat die Fortsetzung der Haft aber nicht an und tauchte unter. Statt der Aufforderung zum Haftantritt nachzukommen, veröffentlichte Mahler im April 2017 auf YouTube ein Video, in dem er Bedingungen für seine Rückkehr in die JVA stellt. Dabei geht es im Wesentlichen um seine Haftbedingungen und eine angeblich falsche medizinische Versorgung, die 2015 fast zu seinem Tod geführt habe. "Solange die verantwortlichen Justizbeamten nicht zur Verantwortung gezogen und aus dem mich betreffenden Vollzugsprozess entfernt sind, werde ich der Ladung zum Strafantritt nicht nachkommen", hieß es in einer Erklärung, die Mahler fast vier Minuten lang verlas, und in der er seine Haft als "eine politische Verfolgung ohne rechtliche Grundlage" bezeichnete. Statt seine restliche Strafe zu verbüßen, werde er "in einem aufnahmebereiten, souveränen Staat um Asyl bitten".

