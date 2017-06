Audio: rbb | 16.06.2017 | Olaf Sundermeyer

Rechtsextreme Gruppen - Die Identitären: Kreative Sturmtruppe der AfD

16.06.17 | 08:10 Uhr

Die rechtsextreme "Identitäre Bewegung" gehört ebenso zur großen AfD-Familie wie etwa Pegida. Zwar wird die Gruppe maßlos überschätzt. Aber der AfD leistet sie mit ihren medialen Inszenierungen wertvolle Dienste. Von Olaf Sundermeyer und Jan Wiese

Eva Högl steht genau an der Stelle, auf der die jungen Aktivisten der "Identitären Bewegung" (IB) vor einigen Wochen eine ihrer wiederkehrenden Inszenierungen aufgeführt haben: Vor dem Bundesjustizministerium in Mitte, das sie mit ein paar Dutzend Leuten vergeblich zu besetzen versucht haben. "Ich sehe ganz klar ein Zusammenspiel", sagt die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, zuständig für Inneres - zwischen der AfD und den Identitären. Zwischen "grenzüberschreitenden Aktionen, den Provokationen auf der Straße, und der AfD in den Parlamenten", sagt Högl. "Die AfD baut das gezielt in ihre politische Strategie ein."

Eva Högel sieht ein "Zusammenspiel" von Identitären und AfD

Zum Beispiel wenn die Identitären ihren Parteifreund, den Bundesjustizminister, als 'Stasi-Maas' verhöhnen - wegen dessen Gesetzesinitiative gegen Hate-Speech: Dann sei das im Sinne der AfD, die ihn neben der Bundeskanzlerin besonders ins Visier scharfer personalisierter Kritik nimmt. Maas muss also auch weg, so wie Merkel. So wie es die Identitären vor einigen Wochen mit ihrer Sitzblockade ausgedrückt haben.

Zusammenspiel zwischen AfD und Identitären

Wegen des "Zusammenspiels" mit den Rechtsextremisten, vor allem aber wegen der personellen Überschneidungen mit der AfD, fordert Eva Högl nun, dass der Berliner Verfassungsschutz sein Zögern im Umgang mit der Partei einstellt. "Ich finde, wir haben jetzt schon genügend Fälle als Beleg für Verbindungen. Und ich fordere, dass der Berliner Verfassungsschutz einzelne Abgeordnete, auch einzelne Gruppierungen, Strömungen der AfD, und Verbindungen zur rechtsextremen Szene im Blick haben muss." Noch weigern die Berliner Innenbehörden sich. Aber der Druck wächst, auch wegen der Aktion am Haus des Bundesjustizministers.



Anders als bei vorangegangenen Aktionen war der Erfolg dieses Mal allerdings mäßig. Die Kletteraktion auf das Brandenburger Tor im vergangenen Jahr haben die meisten Redaktionen noch mitgemacht, wegen der spektakulären Bilder der Selbstinszenierung, die von den Rechtsextremisten im Internet verbreitet und anschließend vervielfältigt wurden.



Öffentliche Distanzierung mit Hintergedanken

Aber dieses Mal fiel die Beute der Aufmerksamkeit geringer aus - weil die Redaktionen dazugelernt haben. Und dann fiel der Sache auch noch Jannik Brämer zum Opfer: Der AfD-Jungfunktionär hatte auch diese Aktion der Identitären in Berlin wieder mitorganisiert. Er soll angeblich einen Zivilpolizisten beinahe mit einem Transporter über den Haufen gefahren haben und steht seither unter dem Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung. Von seinem Amt als Schatzmeister der AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative" trat Brämer zurück, ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn wurde eingeleitet - und kommuniziert von AfD-Landeschef Georg Pazderski.



Der hatte im Dezember als Autor eines als "vertraulich" markierten AfD-Strategie-Papiers geschrieben: "Beim Mitwirken von AfD-Mitgliedern in dem Mainstream suspekten Gruppen (…) kann das im Einzelfall auch zu weiteren Gesprächen mit dem Mitglied oder sogar zu Maßnahmen führen (Offensivstrategie)." Dem Anschein nach also eine Distanzierung - aber tatsächlich auch ein Mittel, damit einzelne AfD-Mitglieder öffentlich bei rechtsextremistischen Organisationen auffallen.

Abgrenzungsbeschluss ohne Abgrenzung

Kaum war der Fall Brämer für die AfD zum Problem geworden, wurden weitere Identitäre aus dem AfD-Apparat bekannt: Der Berliner Landesgeschäftsführer, Jörg Sobolewski, war nach rbb-Recherchen ein Identitärer, der inzwischen zentral den Bundestagswahlkampf der AfD in Berlin organisiert.

Und in der AfD-Fraktion des Abgeordnetenhauses arbeitet mindestens ein Identitärer, als Mitarbeiter bei dem Abgeordneten Thorsten Weiß. Vor wenigen Monaten hatte dieser in einem Interview für die rbb-Dokumentation "Die Stunde der Populisten" erstmals eine Zusammenarbeit einer Partei mit den Identitären zugegeben, beeilte sich aber nach der Sache mit seinem persönlichen Freund Jannik Brämer um eine Distanzierung.



Das sind alles Dinge, zu denen sich Landes- und Fraktionschef Pazderski in keinem Interview äußern möchte. "Um die Sache nicht unnötig groß zu machen", wie er durch einen Sprecher mitteilen ließ. Aber das ist sie jetzt ohnehin. Stattdessen verweist die AfD auf den Unvereinbarkeitsbeschluss der "Jungen Alternativen" mit der IB, sowie auf die Abgrenzungsentscheidung des AfD-Bundesvorstands.

Video AfD und "Identitäre" - "Kein Interesse, sich wirksam abzugrenzen" Der Politikwissenschaftler Gideon Botsch vom Moses Mendelssohn Zentrum erklärt im Interview, wie die "Identitären" den Zielen der AfD nützen.

Brandenburger AfD-Chef tritt mit Rechtsextremen auf

Für den Politikwissenschaftler Gideon Botsch von der Universität Potsdam sind diese Grundsätze der AfD allerdings nicht glaubwürdig: "Der Eindruck bestätigt sich, dass die AfD kein Interesse daran hat, sich wirksam von den Identitären abzugrenzen", sagt Botsch und liefert eine Erklärung dafür: "Es wäre für die AfD ein erheblicher Verlust, wenn Sie auf die rechtsextremen Wähler verzichtet. Inzwischen ist die Partei insgesamt so weit nach rechts gerückt, dass ich skeptisch bin, ob sie eine solche Abgrenzung überhaupt noch erreichen kann."



Zu diesem Schluss kommt er besonders auch beim Blick auf den Landesverband in Brandenburg, wo sich die Partei unter der neuen Führung von Andreas Kalbitz noch weiter nach rechts zu öffnen scheint, als unter seinem Vorgänger, dem Brandenburger AfD-Bundesvize Alexander Gauland. Immer wieder tritt Kalbitz in der Öffentlichkeit mit Identitären und anderen Rechtsextremisten auf. Zuletzt in Cottbus, bei einer Kundgebung der rassistischen Initiative "Zukunft Heimat", oder auch am 1. Mai bei einer AfD-Kundgebung des thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke in Erfurt.



Dieses Bild von Thorsten Weiß und Mitarbeiter Joe Bußmann wurde auf der Facebook-Seite von Weiß gepostet

"Identitärer" war Nachwuchshoffnung der AfD im Brandenburger Landtag

Alexander Gauland selbst behauptet auf Nachfrage jedenfalls, dass er selbst "keinen kenne, der der Identitären Bewegung angehört hat" - um bei der Erwähnung von Jean-Pascal Hohm einzulenken. Dieser war einer der aktivsten Identitären überhaupt - und Nachwuchshoffnung der AfD, weshalb er in der Potsdamer Landtagsfraktion beschäftigt wurde. Bis er entlassen wurde. "Diese Entscheidung wurde nicht wegen der Identitären Bewegung an mich heran getragen", sagt Alexander Gauland. Sondern weil er bei einem Fußballspiel in Babelsberg im Block der rechtsextremen Ultras von Energie Cottbus gesehen wurde, aus dem es im Mai Ausschreitungen, Hitlergrüße und antisemitische Beleidigungen geben hat. Der Fall wurde von den "Potsdamer Neuen Nachrichten" öffentlich gemacht. "Und da haben wir gesagt, das ist jetzt nicht so eine gute Idee, dass er in der Fraktion beschäftigt ist. Ich habe mich aber mit ihm nicht darüber unterhalten", sagt Alexander Gauland.



Und wieder griff die "Offensivstrategie" der AfD im Umgang mit öffentlich skandalisierten Rechtsextremisten aus den eigenen Reihen.