Immer mehr Drohnen fliegen am Himmel über Berlin

In den vergangenen Jahren sind in Berlin immer mehr Drohnen zugelassen worden. Doch das sind nur die offiziellen Zahlen - die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Über diese nicht genehmigten Flüge klagen vor allem die Flughäfen.

Die Zahl der in Berlin zugelassenen Drohnen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Das geht aus Zahlen hervor, die die Berliner Justizverwaltung nun in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Tom Schreiber (SPD) veröffentlicht hat.

Im Jahr 2013 vergab die Luftfahrtbehörde demnach 247 Erlaubnisse, 2014 waren es 327, 2015 schon 480 und 2016 dann 532. In diesem Jahr wurden bis Mitte Mai 156 Drohnenflüge genehmigt. Im Sommer könnte die Zahl aber noch deutlich steigen.