Berlins erste hauptamtliche Tierschutzbeauftragte ist seit Montag im Amt. Zuvor war Diana Plange in Spandau für den Tierschutz zuständig. Die 61-Jährige betont, dass es in ihrer künftigen Arbeit um weit mehr als um das Wohl von Hunden und Katzen geht.

Diana Plange: Ich freue mich über die Koalitionsvereinbarung, in der man beschlossen hat, dass es diesen hauptamtlichen Tierschutzbeauftragten geben wird. Es zeigten ja auch die Anzahl der Bewerbungen, dass es offensichtlich eine interessante Stelle ist. Ich denke, dass man mehr zu tun hat, als das Wohl von Hunden und Katzen zu verbessern. Denn man soll ja – das ist ja der Sinn davon, dass jemand hauptamtlich eingestellt wird, der die Zeit hat dazu – auch die Koalition beraten können in Tierschutzfragen.

Was heißt, es läuft schief? Es ist einfach verbesserungswürdig auf breiter Ebene. Da muss man nur auf die Themen sschauen, die die Koalitionsvereinbarung aufgerufen hat – wie Welpenhandel und Kutschenverbot. Oder die Verbesserung der Versuchstierhaltung, die schon recht gut ist. Aber man will ja eine Reduktion der Tierversuche erreichen. Es sind viele Dinge, um die man sich intensiver kümmern muss. Das haben die bisherigen Tierschutzbeauftragten sicherlich auch schon in Angriff genommen, aber aufgrund ihrer eingeschränkten Möglichkeiten – sprich ehrenamtlich und ohne Etat – nicht umsetzen konnten. Wenn sie beispielsweise Unterrichtsmaterial für die Kinder in den Schulen entwickeln wollen, dann brauchen sie dafür einen Etat. Und natürlich Zeit und Mitarbeiter.