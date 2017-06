Was außerdem wie durch ein Wunder stehen blieb und notdürftig gesichert wurde, war der Giebel aus dem 14. Jahrhundert, auf dem die Gruppe nun steht. "Der völlig ohne jegliche statische Kontrolle quasi an Siemens-Lufthaken hing - von 2010 bis heute", sagt Drachenberg. Denn nach dem Brand begann das nächste Drama: ein jahrelanger Streit um die Zukunft des Brauhaus, das immer wieder kurz vor dem Abriss stand.

Kopf einziehen am Gerüst - und dann vorsichtig Stufe um Stufe die Bauleiter hinauf auf den einsam aufragenden Giebel vom Brauhaus des alten Zisterzienserklosters in Himmelpfort. Eine Gruppe um Landeskonservator Thomas Drachenberg klettert bis auf eine Plattform, von der man einen schaurig-schönen Blick hat auf eine sanfte Umgebung: der Stolpsee in der Frühjahrssonne, die Schleusenanlage, der kleine Ort mit dem berühmten Weihnachtspostamt. Schaurig dagegen ist der Blick nach unten auf das, was übrig ist vom Brauhaus: eine leere Ruine, seit Kurzem geschützt durch ein Wellblechdach, daneben sauber aufgestapelt verkohlte und vermoderte Holzbalken.

Die Gruppe verlässt den Giebel, hinunter in den leeren großen Raum unter dem Wellblechdach, das wie eine Bauhalle über das Gemäuer gezogen wurde und die Mauern vor Niederschlag schützt. Dass hier überhaupt wieder etwas passiert, ist das Verdienst der Himmelpforter selbst, die eine Bürgerstiftung gründeten, um die Ruine mit öffentlicher Unterstützung zu kaufen, erzählt Vorstandsvorsitzender Arno Sommer beim Gang durch die Ruine. "Das war ja über Jahre hinweg auch ein Problem, dass es so vielen Menschen gehört: einer verzweigten Erbengemeinschaft von mehr als 100 Erben, die sich nicht kennen und zum Teil nicht einmal voneinander wussten. Das musste erst einmal alles aufgedröselt werden", sagt Sommer.

Die Vision der Bürgerstiftung ist klar: zunächst eine begehbare, also sichere und geschützte Ruine, das Dach setzen und das Brauhaus Stück für Stück wieder herstellen und irgendwann, so der Traum der Himmelpforter, soll hier eine Kulturstätte entstehen.

Auch außen zeigt Hochsieder erstaunliche Details, die man eher bei einer Kirche, nicht aber einem Brauhaus erwarten würde. "Wir haben hier eine Maßwerkmalerei mittelalterlicher Art. Die beginnt mit dem Vierpass und endet in zwei Spitzbögen." Neben den historischen Details will Thomas Drachenberg heute von der Bürgerstiftung aber vor allem wissen, was hier eigentlich entstehen soll. "Es gibt hier noch keine konkreten Ideen, sondern eher Visionen", sagt er.

Der Ortsbesuch des Landeskonservators ist eine Wertschätzung für das, was hier bereits geleistet wurde. Es sei aber auch ein Termin, der, wie er sagt, Spaß macht. Das Brauhaus in Himmelpfort ist laut Drachenberg für Brandenburg mindestens so wertvoll wie die Klosterruine in Chorin und zählt zur "Perlenkette der Zisterzienser-Architektur" in Brandenburg und deutschlandweit. Ein Glück, dass es nun gerettet wird. Es zeigt aber auch, dass das Land im Umgang mit seinen Denkmälern dringend auf die Initiative von Privatleuten angewiesen ist. "Himmelpfort ist sozusagen das Star-Beispiel dafür, wie man durch bürgerschaftliches Engagement plus Landesgelder etwas für die Erhaltung der Kulturlandschaft im Land Brandenburg erreichen kann", sagt er.

Doch es gibt eben auch die anderen Fälle. "Ich nehme hieraus natürlich die Kraft für die anderen Fälle, die dann oberstressig sind", sagt er. Das sind solche, bei denen für ihn der Worst Case eintritt: Wenn ein Gebäude einsturzgefährdet ist und er sich mit Landräten und Bürgermeistern darüber streitet, ob abgerissen werden muss oder erhalten werden kann. Wenn man gar nicht zueinander findet, ist die Kulturministerin als höchste Denkmalschützerin gefragt. Auch hier in Himmelpfort hatte sie letztlich gegen den Landkreis entschieden, der irgendwann Fakten schaffen und abreißen wollte.

In solchen Prozessen ist Drachenberg Anwalt alter Gemäuer, er ist aber auch Pragmat und sieht sich als Vermittler zwischen Eigentümern, Gemeinde, Denkmalamt und Kulturministerium. "Man kann ja nicht sagen, 'Du darfst hier nicht abreißen – aber was die Zukunft angeht, kann ich dir auch nicht mehr sagen, sondern das bleibt jetzt als Pfahl im Fleische.' Man muss gucken, dass man so etwas ins Hier und Jetzt integriert."