Kommentar | AfD im Wahlkampf - Abhängig vom Hass

06.06.17 | 13:55 Uhr

Die AfD versucht aus jedem Terroranschlag Kapital zu schlagen, weil ihr im Wahljahr keine anderen Themen geblieben sind. Bestand hat der Islamhass ihrer Anhänger, den niemand mehr füttert als Beatrix von Storch. Ein Kommentar von Olaf Sundermeyer

Als Spitzenkandidatin der AfD für die Bundestagswahl in Berlin trat Beatrix von Storch bislang kaum in Erscheinung. Aber nun, nach der verkündeten Terrorlage beim Rock-am-Ring-Festival und nach dem Anschlag auf der London Bridge, ist die Landesvorsitzende plötzlich wieder aufgetaucht – im Netz, wie ein virtueller Springteufel. Dort war sie über die Pfingsttage in aller Munde. Weil ihr simpler Skandalisierungsmechanismus via Kurznachrichtendienst Twitter wieder greift. Zur Freude ihrer Anhänger, von denen viele schon vermutet hatten, dass der kalkulierte Skandal in weiten Teilen der Medienlandschaft entschlüsselt sei. So wie die Themenvorgaben der AfD inzwischen durch die übrigen Parteien entschlüsselt wurden, die sich nicht mehr durch Populisten treiben lassen.

Islamfeindlichkeit ist das Kernthema der AfD

Nicht bei den Themen Sicherheit und Kriminalität, die in Berlin wie im Bund nunmehr auch von der SPD wieder entdeckt wurden, und bei denen es sogar der liberalen FDP gelang, der AfD die mediale Deutungshoheit zu nehmen. Nicht beim Flüchtlingsproblem, das die CDU-Bundeskanzlerin nach dem zwischenzeitlichen Kontrollverlust allmählich in den Griff zu kriegen scheint.

Für die Probleme Berlins hat sich die Landesvorsitzende der Hauptstadt-AfD ohnehin nie interessiert. Im Gespräch mit Beatrix von Storch rückt alles in den Hintergrund, sobald der Begriff "Islam" fällt. Dann ist der harte innerparteiliche Streit nur noch Nebensache, durch den die AfD in den ersten Monaten des Jahres deutlich geschwächt wurde. Denn die Islamfeindlichkeit ist das Kernthema dieser Weltanschauungspartei, über das sie tief im rassistischen Milieu verwurzelt ist, und über das sie - in Kombination mit Angst - auch die gesellschaftliche Mitte erreicht.

Missbrauch für die eigenen Zwecke

Den Hass will bislang keine Partei der AfD streitig machen. Deshalb ist sie abhängig von ihm. Und damit auch von dem Hass islamistischer Extremisten, die wiederum den AfD-Politikern wie menschenfeindlichen Junkies neuen Stoff liefern. In ihrer Sucht nach politischer Anerkennung wird Beatrix von Storch so durch Terrornachrichten getrieben. Weil ihrer Partei in der Hoffnung auf Wahlerfolge und gesellschaftliche Relevanz nichts anderes übrig bleibt, als auf das plötzliche Leid unschuldiger Menschen zu warten. Um es via Twitter für die eigenen Zwecke zu missbrauchen. Ein Kommentar von Olaf Sundermeyer