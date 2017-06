Kommentar | Merkels Kurswechsel bei der Ehe für alle - Ein durchschaubares Wahlkampf-Manöver

27.06.17 | 17:10 Uhr

Es ist ein Paukenschlag im bislang eher ruhigen Wahlkampf: Die Bundeskanzlerin gibt die Abstimmung zur Ehe für alle im Bundestag frei, ohne Fraktionszwang. Auf dieses Wahlkampf-Manöver sollte man nicht hereinfallen, meint Klaas-Wilhelm Brandenburg.

Ein Mann und eine Frau dürfen in Deutschland heiraten. Das war schon immer so. Ein Mann und ein anderer Mann dürfen das nicht, genauso wenig wie eine Frau und eine andere Frau – egal, wie sehr sie sich lieben. Warum nicht? Weil CDU und CSU schon seit Jahren im Bundestag die Ehe für alle blockieren: also die gleichberechtigte Ehe für homosexuelle Paare. Aber das könnte sich jetzt ändern – und das ausgerechnet dank Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Frau, die im Wahlkampf 2013 noch mit ihrem Bauchgefühl gegen die Ehe für alle argumentierte.

"Eher in Richtung einer Gewissensentscheidung"

Am Montagabend nun der Kurswechsel: "Ich glaube, dass es sich hier um etwas schon sehr auch Individuelles handelt", sagte Merkel, "und deshalb möchte ich gerne die Diskussion mehr in die Situation führen, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist, als dass ich jetzt hier per Mehrheitsbeschluss irgendetwas durchpauke."



Man muss sich dieses Statement auf der Zunge zergehen lassen: "ich glaube", "auch", "möchte ich", "mehr in die Situation", "eher". Eine deutliche Positionierung pro Ehe für alle sieht anders aus. Trotzdem bleibt festzuhalten: Merkel will die Abstimmung über die Ehe für alle zu einer Gewissensentscheidung machen – und das heißt: Jeder Abgeordnete darf abstimmen, wie er oder sie will. Damit ist die Ehe für alle so gut wie sicher. Denn außer CDU und CSU sind alle Parteien im Bundestag dafür, und selbst die Abgeordneten von CDU und CSU sind nicht geschlossen dagegen.

Sollten sich Homosexuelle jetzt bei Merkel bedanken?

Erscheint also jetzt ein Regenbogen über Berlin? Kommt es überall zu Glitzer-Explosionen und alle Homos rufen "Danke Merkel"? Lieber nicht. Schon seit Ewigkeiten stecken drei Gesetzesentwürfe zur Ehe für alle im Rechtsausschuss des Bundestags fest: einer von den Grünen, einer von der Linksfraktion und einer vom Bundesrat. Der Rechtsausschuss hat das Thema mit der Mehrheit von CDU, CSU und auch SPD immer wieder vertagt. Wenn es Merkel wirklich ernst meinen würde, könnte diese Blockade sofort aufgehoben werden. Dann könnte der Bundestag noch diese Woche abstimmen – denn das ist die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause.

SPD macht Tempo, CDU verzögert

Genau das fordert jetzt auch die SPD, allen voran ihr Kanzlerkandidat Martin Schulz. Die SPD, die schon im vorigen Bundestagswahlkampf "100 Prozent Gleichstellung" versprach – und sie dann nicht lieferte. Jetzt soll es also endlich soweit sein, auf den letzten Drücker, aber darauf hat die CDU nicht wirklich Lust. Der Vize-Chef der Berliner CDU und ehemalige Justizsenator Thomas Heilmann sagte dem rbb ernsthaft: "Das halte ich nun für sehr hektisch." Und: "Das ist keine Frage von Leben und Tod, bei der man jetzt in drei Tagen reagieren sollte." Frei nach dem Motto: Es sind ja nur die Homosexuellen. Die können jetzt auch noch ein bisschen länger auf das warten, was für Heteros schon immer selbstverständlich ist. Was für eine zynische Haltung!

Merkel ist keine Freundin der Homosexuellen

Merkel hat zwar zugesagt, auch bei einer Entscheidung noch in dieser Woche ihren Abgeordneten freie Hand zu lassen – aber der öffentliche Druck ließ ihr auch keine andere Wahl. Also bitte jetzt keinen Applaus für Merkel und die CDU. Beide sind immer noch keine Freunde der Homosexuellen oder der Ehe für alle. Denn was nur wenige Medien heute berichten: Als Merkel die Idee mit der Gewissensentscheidung ins Spiel brachte, hat sie auch gesagt, sie wünsche sich Achtung vor Menschen, die sich mit der Ehe für alle schwertun. Ich soll also Achtung vor Menschen haben, die mir nicht zugestehen wollen, jemanden zu heiraten, einfach weil ich schwul bin?

Angela Merkel will ihre Abgeordneten nur aus einem Grund frei über die Ehe für alle abstimmen lassen: weil sie erkannt hat, dass ein Nein zur Ehe für alle Wählerstimmen kosten könnte. Denn eine große Mehrheit der Deutschen ist laut repräsentativen Umfragen schon längst für die Ehe für alle. Um diese Stimmen bei der Bundestagswahl nicht zu verlieren, ist Merkel umgeschwenkt – aus keinem anderen Grund. Sendung: Inforadio, 27.06.2017, 17 Uhr