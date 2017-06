Haltung gegen rechte Gewalt wirkt, wie die Abnahme der rechten Gewalt in Brandenburg zeigt. Dazu gehört auch der schnelle Wiederaufbau der durch Neonazis zerstörten Turnhalle in Nauen. Ein Kommentar von Olaf Sundermeyer

Dass sich die rassistisch motivierten Angriffe auf Flüchtlinge in Brandenburg zuletzt halbiert haben, ist ein gutes Zeichen für den Zustand der Demokratie in dem Bundesland. Aber es ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von vielen Kräften, die daran mitwirken, die Flüchtlingskrise in den Griff zu kriegen. Denn ja, auch die seit 2014 zuvor sprunghaft angestiegene rechte Gewalt ist eine Ausprägung dieser Krise. Den politisch motivierten Straftätern allerdings sind Politik und Justiz in dieser Zeit mit einer konsequenten Haltung begegnet.

Besonders eindrucksvoll zeigte sich das nach dem rechtsextremistischen Brandanschlag auf die Turnhalle in Nauen vor zwei Jahren: Dort stellte sich der Ministerpräsident am Tag nach dem Brand vor den Anschlagsort, und sprach öffentlich von rechtem Terror. Der Bürgermeister räumte sofort ein, den rechtsextremen Krakeelern und Meinungsführern in seiner Stadt zu lange zu viel Raum gelassen zu haben, und sorgte mit dafür, ihnen fortan diesen Raum zu nehmen.