Wegen langer Wartezeiten und Personalmangels in den Berliner Standesämtern hat die Innenverwaltung ein Krisentreffen anberaumt.



Staatssekretärin Sabine Smentek sprach am Mittwoch mit den zuständigen Bezirksstadträten, um kurzfristige Lösungen zu diskutieren. Im Anschluss sagte sie dem rbb, man habe sich darauf geeinigt, zunächst pensionierte Mitarbeiter zu reaktivieren. Außerdem soll es ein Tutorenmodell geben, bei dem erfahrene Standesbeamte helfen, die Ausbildung neuer Mitarbeiter zu beschleunigen.



In vielen Berliner Standesämtern müssen sich Bürger derzeit auf lange Wartezeiten einstellen. In Mitte und Pankow stellen sie sich bereits nachts an, um einen Termin zu bekommen. Anders als etwa bei den Bürgerämtern dürfen die Menschen nicht auf andere Bezirke ausweichen.

Sendung: Abendschau, 21.06.2017, 19.30 Uhr