Bis zu 900 Geflüchtete in Berlin müssen kurzfristig umgesiedelt werden. Denn das Land Berlin kündigt den Vertrag mit einem der großen Flüchtlingsheimbetreiber, der ohnehin schon in der Kritik stand. "Wir lassen uns nicht erpressen", sagt Sozialsenatorin Breitenbach.

Berlins Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Linke) hat die Zusammenarbeit mit dem privaten Flüchtlingsheimbetreiber Gierso Boardinghaus beendet. Die Kündigung der laufenden Betreiberverträge für fünf Unterkünfte mit rund 900 Plätzen sei am Mittwoch zugestellt worden, heißt es in einer Mitteilung.

Hintergrund sind Millionenforderungen der Gierso, die laut Breitenbach in einem Schreiben vom Montag gestellt wurden. Darin habe der Betreiber angekündigt, bis nächste Woche Dienstag fünf Unterkünfte zu schließen, sollte bis dahin nicht eine siebenstellige Summe vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten überwiesen worden sein. "Wir lassen uns nicht erspressen", sagt die Sozialsenatorin dazu.

Konkret geht es um zwei Unterkünfte in Steglitz-Zehlendorf (Goerzallee und Klingsorstraße) sowie je ein Heim in Pankow (Rennbahnstraße), Charlottenburg (Soorstraße) und in Spandau (Staakener Straße).