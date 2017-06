Video: Brandenburg aktuell | 15.06.2017

15 Männer und Frauen - Brandenburger für ehrenamtliches Engagement geehrt

15.06.17 | 22:10

Für ihr ehrenamtliches Engagement sind 15 Frauen und Männer aus Brandenburg mit dem Landesverdienstorden geehrt worden. Die Ehrungen spiegelten wider, "wie viel Talent und Professionalität in Brandenburg leben, aber auch wie ausgeprägt die Anteilnahme am Schicksal hilfsbedürftiger oder notleidender Menschen in unserer Gesellschaft ist", erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bei der Auszeichnung am Donnerstag in Potsdam.

Countertenor Kowalski überrascht

Das Spektrum guter Taten reiche vom Sport über Wirtschaft und Kultur bis hin zu Kirche, Umwelt und Bildung, hieß es. Die Preisträger würden mit ihrem ehrenamtlichen Wirken und ihrer aufrechten Haltung das demokratische Gemeinwesen stärken, betonte Woidke. Zu den Preisträgern zählte Opernsänger und Countertenor Jochen Kowalski. Er wurde für sein Engagement in der Nachwuchsförderung und für die Sanierung wertvoller Kulturgüter geehrt. Er sei sehr überrascht gewesen, so Kowalski im rbb. Als er den Brief öffnete, mit dem er über die Auszeichnung informiert wurde, habe er zuerst gedacht, er erhalte einen Bußgeldbescheid, weil er zu schnell gefahren sei.



Ehrung für DDR-Oppositionellen und Unternehmerpaar