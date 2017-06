Video: 15.06.2017 | Stilbruch | Petra Dorrmann

"Totalverbot der Gehwegnutzung" - Petition kämpft für Tische und Stühle in der Mainzer Straße

15.06.17 | 18:43 Uhr

In der Mainzer Straße in Berlin-Friedrichshain dürfen bald keine Tische und Stühle mehr vor Cafés und Läden stehen. Die Anwohner machen gegen das Verbot des Ordnungsamts mobil - inzwischen auch per Online-Petition, die bereits 23.000 Unterstützer hat.



Weil in der Mainzer Straße in Berlin-Friedrichshain in gut einer Woche kein Stuhl und kein Tisch mehr vor den Läden und Kneipen stehen darf, machen nicht nur die Anwohner in ihrer Nachbarschaftsinitiative "Kiezcharakter" mobil. Jetzt ist der Protest gegen die Entscheidung des Ordnungsamts auch bei change.org mit einer viel unterschriebenen Online-Petition angekommen.

Straßenbild akut gefährdet

Die Petition lautet: "Rettet den Kiezcharakter in der Mainzer Straße! Gegen Totalverbot der Gehwegnutzung!". Sie richtet sich an fünf Entscheidungsträger der lokalen Politik, darunter die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann (Grüne), und Stadtrat Andy Hehmke (SPD). Die Petenten berichten, dass Ende Juni das "letzte Sondernutzungsrecht zur Nutzung des Gehwegs für Gewerbebetreibende in der Mainzer Straße endgültig" auslaufe. Das Ordnungsamt verlängere nicht mehr. Bislang seien schon die teils "über Jahrzehnte bestehenden Genehmigungen für Tische und Stühle von "Gerds Buchladen, Binhs Gemüseladen, dem Restaurant Fliegender Tisch und der Coffein Centrale" nicht mehr verlängert worden.



Die Aktivisten argumentieren: "Die Mainzer ist nicht touristisch, es gibt auch keine Ruhestörung seitens der Betreiber, dennoch muss alles geräumt werden. Unsere Straße verliert an Charakter und Gemütlichkeit". Jetzt sei das über zwei Jahrzehnte gewachsene Straßenbild akut gefährdet. "Wir wollen Leben in unserer Straße! Wir wollen draußen sitzen!"



Keine anonyme Vorzeigestraße

Konkret werden fünf Forderungen aufgestellt, etwa die "Schaffung von Ausnahmeregelungen für die Nutzung des Gehwegs durch Gewerbetreibende in Straßen wie der Mainzer Straße". Schließlich drohe dort ein Totalverbot der Gehwegnutzung durch Gewerbetreibende. Sollte es diese Ausnahmeregelung nicht geben, wird ein Umbau der Straße, inklusive einer Verbreiterung der Gehwege verlangt. Die Petition trifft anscheinend einen Nerv. Vor nicht mal einer Woche gestartet, hat sie bereits fast 23.000 Unterstützer gefunden (Stand: Do 15.06. 17 Uhr). Sie begründen ihre Unterschrift auch zahlreich, etwa damit, dass "Berlin nicht München" werden solle oder dass der Kiezcharakter erhalten bleiben müsse. "Wir brauchen keine anonymen 'Vorzeigestraßen'". Weiter heißt es, die Mainzer Straße sei schon immer so gewesen und solle jetzt im Rahmen der "großen Berlin-Reinigung plattgemacht" werden.



Übliche Touristen-Kneipen sind woanders

Die Nachbarschaftsinitiative "Kiezcharakter" macht schon länger gegen die neuen Beschränkungen von SPD-Bezirksstadtrat Andy Hehmke mobil. In ihrem Aufruf heißt es: "Wir leben hier und wollen draußen sitzen." Falk Brozio, einer der Initiatoren kritisiert, dass die Kiezläden künftig nichts mehr auf den Bürgersteig stellen dürften. Dabei sei gerade die Mainzer Straße von den üblichen Touristen-Kneipen wie am Boxhagener Platz, in der Simon-Dach-Straße und in der Grünberger Straße verschont geblieben. Dagegen würden die Verlängerung der Mainzer Straße, die Gärtnerstraße mit ihren zahlreichen Kneipen nicht belangt. Das Vorgehen der Behörde treffe die Falschen.

Straßengesetz regelt Platz für Fußgänger

Das Ordnungsamt argumentiert in diesen Fällen mit dem Straßengesetz, das etwa vorschreibt, wie viel Platz für Fußgänger vorhanden sein soll. Bereits im vergangenen Sommer gab es in Kreuzberg, Friedrichshain und Prenzlauer Berg zahlreiche Kontrollen und viele Ordnungsstrafen gegen Wirte. Die Initiative "Kiezcharakter" erinnerte derweil an die Vergangenheit der Mainzer Straße und die große Straßenschlacht um besetzte Häuser im Jahr 1990: "Als einzige Straße im ganzen Kiez... wieder mal wird die Mainzer geräumt."