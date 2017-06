Nach rechtsextremem Brandanschlag - Turnhalle in Nauen neu errichtet

13.06.17 | 06:20 Uhr

Weil in eine Nauener Turnhalle vor zwei Jahren Flüchtlinge einziehen sollten, wurde sie von Neonazis in Brand gesteckt. Die brennende Halle galt bundesweit als Symbol für Rassismus. Nun setzt Nauen mit der wiederaufgebauten Halle ein deutliches Zeichen dagegen. Von Olaf Sundermeyer

Über 20 Jahre ist Frank Walter jetzt schon bei der Freiwilligen Feuerwehr in Nauen im Einsatz. Aber so einen Großbrand wie in der Augustnacht vor zwei Jahren hatte er bislang nicht erlebt. Das Bild von der Turnhalle in Flammen geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Mit 60 Feuerwehrleuten waren sie damals im Einsatz - eine Chance hatten sie nicht. Die meisten ahnten angesichts des schnell raumgreifenden Feuers schon, dass es Brandstiftung war. Als die Feuerwehr angekommen sei, so Walter, habe die Halle schon in voller Ausdehnung gebrannt. Nach dem ersten Löschangriff "war uns klar, dass die Halle nicht zu halten sein wird".

Feuerwehrmann Frank Walter

Die Hitze verformte sogar Stahlträger. Der Schaden: 3,5 Millionen Euro. Das Bild der Halle in Flammen brachte die Stadt bundesweit in Verruf. Frank Walter hatte von Anfang an den Verdacht, dass es ein rassistisch motivierter Anschlag sein konnte. "Das lag ja nahe, weil die Halle als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt werden sollte."

"Nicht nachzuvollziehen, dass sich einer sowas ausdenkt"

Als der Architekt, der die Halle zehn Jahre zuvor mitgeplant hatte, am Morgen nach dem Brand das Radio einschaltete, war auch ihm schnell klar, was passiert war: "Dass eine Sporthalle in Nauen brennt, war die erste Nachricht, die ich früh im Radio gehört habe", sagt Christoph Schirmer. "Das ging mir natürlich sehr nahe. Man kann gar nicht nachvollziehen, dass sich einer sowas ausdenkt, weil die Halle für ein paar Monate eine Übergangslösung für Flüchtlinge sein sollte."

Architekt Christoph Schirmer

Immerhin wurden die Täter schnell gefasst. Schließlich zeigte sich der damalige NPD-Stadtrat Maik Schneider als Hauptverantwortlicher vor Gericht geständig. Tatsächlich war der Verdacht gleich nach dem Brand auf ihn gefallen - hatte sich der Pädagogikstudent in den Monaten zuvor doch als rechtsextremer Rädelsführer einer rassistischen Kampagne in Nauen hervorgetan, der sich zahlreiche Nauener angeschlossen hatten, und die von Rechtsextremisten aus der ganzen Region mitgetragen wurde.

Im neuen Schuljahr ist die Halle wieder nutzbar

Im Laufe der Verhandlung vor dem Potsdamer Landgericht stellte sich heraus, dass der NPD-Mann Schneider und seine rechtsextremen Bündnisgenossen von der sogenannten "Nauener Zelle" neben dem Brandanschlag noch für zahlreiche andere rechtsmotivierte Straftaten verantwortlich waren, mit denen sie gezielt gegen Menschen vorgegangen waren, die sich für Flüchtlinge einsetzten. Schneider wurde dafür zu einer Gesamtstrafe von neuneinhalb Jahren verurteilt, ein Mittäter für den Brandanschlag zu sieben Jahren. Die Urteile stecken aktuell in der Revision. Aber es ist wieder Ruhe eingekehrt in Nauen. Und die Halle steht wieder: Architekt und Feuerwehrmann nehmen sie gemeinsam in Augenschein. Ein paar Wochen wird es noch dauern, bis der Landkreis, dem das Gebäude gehört, die Halle der Öffentlichkeit übergeben kann. Im kommenden Schuljahr soll sie wieder von den Schülern des Oberstufenzentrums genutzt werden - und von den örtlichen Sportvereinen.

Weniger Angriffe auf Flüchtlinge

Drinnen wird noch gefliest, draußen noch an den Zugängen gearbeitet. Aber bis hierher ging alles ganz schnell. Beschleunigt durch den politischen Willen aller Beteiligten im Landkreis Havelland, wo man in Sorge darüber ist, deutschlandweit als rechter Landstrich zu gelten. Dagegen arbeitet auch der Architekt an: "Uns lag es natürlich am Herzen, die Halle möglichst schnell wieder zu errichten. Man hat dann eigentlich auf dem leeren Grundstück die Halle wieder aufgebaut, nahezu 1:1."



Nauen ist zwei Jahre nach dem Anschlag zunächst zur Ruhe gekommen. In ganz Brandenburg hat sich die Zahl der Angriffe gegen Flüchtlinge zuletzt halbiert. Das Innenministerium hat im ersten Quartal des Jahres halb so viele Angriffe auf Flüchtlinge registriert wie im ersten Quartal des Vorjahres. Die Zahl der rechtsmotivierten Straftaten ist für diesen Zeitraum von 77 auf 39 Delikte gesunken.

Auch bei Andrea Johlige ist die größte Angst gewichen. Die Nauener Landtagsabgeordnete der Linken war selbst Ziel der "Nauener Zelle". Neunmal wurde ihr Büro in der Innenstadt angegriffen. Für sie ist der Wiederaufbau der Turnhalle eine Botschaft an die Täter: "Ihr habt hier öffentliches Eigentum beschädigt, um eure politischen Ziele durchzusetzen. Aber wir wollen, dass das öffentliche Eigentum wieder aufgebaut wird."



Der Anschlag selbst sei ein Weckruf gewesen, der Nauen verändert hat, sagt Johlige. "Weil die politisch Verantwortlichen jetzt an dem Problem nicht mehr vorbeigekommen sind. Das war die Grenze, an der alle gesagt haben: 'Stopp, das lassen wir mit unserer Stadt nicht machen'."

War mehrfach Ziel von rechtsextremen Anschlägen: Büro der Linken Andrea Johlige

Brandanschlag hat Nauen verändert

In dem Prozess am Potsdamer Landgericht, nach dem insgesamt sechs Rechtsextremisten verurteilt wurden, war auch der Bürgermeister als Zeuge aufgetreten. Das Gericht wertete die Taten der Angeklagten als symbolischen Angriff auf Staat und Menschenwürde. In der Urteilsbegründung hieß es, der Brandanschlag sei ein "Zeichen an die Flüchtlinge" gewesen: "Ihr seid hier nicht willkommen, hier ist kein Platz für Euch und ihr seid hier nicht sicher." Fragt man den Bürgermeister, Detlef Fleischmann (SPD), ob die rund 200 Flüchtlinge, die in der ursprünglich geplanten und im vergangenen Jahr fertiggestellten Flüchtlingsunterkunft in Nauen leben, sicher in der Stadt seien, dann denkt er vor seiner Antwort einen Augenblick nach: "Auch wenn wir ein paar führende Köpfe jetzt hinter Schloss und Riegel gebracht haben, glaube ich, gibt es immer noch genug Leute, die nicht nur mit Verbalattacken dagegen etwas tun wollen." Denn der Alltagsrassismus sei schließlich immer noch da. Maik Schneider und seine Leute hätten ihn eben zu einer Ausdrucksform verholfen. Andrea Johlige sagt, dass die Neonazis lediglich "den Volkswillen vollstreckt" hätten.

Unterdessen räumt Feuerwehrmann Frank Walter vor der neu aufgebauten Turnhalle offen ein, dass sich vor dem Anschlag auch unter den Kameraden bei der Freiwilligen Feuerwehr etliche dagegen ausgesprochen hätten, dass Flüchtlinge nach Nauen kommen sollten. "Das hat nicht jedem gefallen. Aber sowas Kriminelles wie diesen Brandanschlag? Das war eindeutig die Grenze. Da ging keiner mehr mit."



Seine Antwort auf die Frage, ob sich so eine Tat in Nauen wiederholen könne, kommt schnell: "Nääh!"