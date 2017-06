Demo in Berlin gegen Extremismus

Am vorletzten Abend des Fastenmonats Ramadan sind in Berlin nur wenige Teilnehmer dem Aufruf zu einer muslimischen Friedensdemonstration gefolgt. Etwa 100 Menschen versammelten sich am Freitagabend auf dem Berliner Gendarmenmarkt, um gegen Extremismus und Gewalt zu demonstrieren. Sie zogen gemeinsam für eine Mahnwache und Friedensgebete zum Brandenburger Tor. Von den Veranstaltern waren der Polizei zufolge 1.500 Teilnehmer angemeldet worden.



Sie sei nicht enttäuscht von der geringen Teilnehmerzahl, erklärte Mitorganisatorin Fereshta Ludin dem rbb, denn schließlich sei die Veranstaltung sehr kurzfristig vorbereitet worden. Aufgerufen zu dem Ramadan-Friedensmarsch hatte die Initiative "Friedensmarsch für EINE Gesellschaft".

Unter den Teilnehmern waren vor allem Frauen und junge Menschen, die auf Plakaten für gesellschaftlichen Zusammenhalt warben. Der Marsch sei ein "Zeichen des gegenseitigen Respekts, des friedlichen Miteinanders zwischen Muslimen und Musliminnen und Andersgläubigen", hieß es im Demonstrationsaufruf. Große muslimische Verbände unterstützten die Aktion nicht.

Vergangene Woche hatten sich in Köln nach Veranstalterangaben etwa 3.000 Menschen zu einem Friedensmarsch von Muslimen versammelt. Erwartet worden waren zehntausend Teilnehmer.