Nach Vorfall in Hamburg - Was dürfen Polizisten in ihrer Freizeit?

28.06.17 | 16:15 Uhr

Sex im Freien haben, laut Party machen: Dürfen Polizisten das? In ihrer Freizeit schon, sagt die Gewerkschaft der Polizei nach dem Abzug von Berliner Polizisten aus Hamburg. Gleichzeitig ist es Beamten aber verboten, das Ansehen ihres Berufsstands zu beschädigen. Von Anne Kohlick



"Verhalte Dich so, als ob von dir ganz allein und ganz persönlich das Ansehen und die Wirksamkeit der Polizei abhinge." Dieser Satz, der sogenannte "polizeiliche Imperativ", ist seit 1988 der Führungsgrundsatz der Hamburger Polizei. In den Augen der Beamten der Hansestadt haben 220 Berliner Bereitschaftspolizisten diesem Satz ganz und gar nicht entsprochen: Einige von ihnen sollen in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Gelände ihrer Unterkunft eine Party gefeiert und gegen einen Zaun uriniert haben, ein Paar soll Sex im Freien gehabt haben.

Nach Angaben von Thomas Neuendorf, Pressesprecher der Polizei Berlin, waren die Berliner Hundertschaften am Sonntag nach Bad Segeberg, rund 70 Kilometer von Hamburg entfernt, gereist und in einem Containerdorf untergebracht worden, in dem zuvor Flüchtlinge gewohnt hatten. Am Montag um 14 Uhr sollte ihr Dienst in Hamburg im Vorfeld des G20-Gipfels beginnen. Planmäßig hätten die Polizisten am Mittwoch, den 28. Juni, nach Berlin zurückkehren sollen.

Kein "hanseatisches Auftreten"

Doch die Hamburger Polizei entließ die Berliner Beamten noch vor Dienstantritt am Montag "mit sofortiger Wirkung" aus dem Einsatz. Timo Zill, Sprecher der Polizei Hamburg, begründete die Entscheidung mit dem "unangemessenen Verhalten" der Berliner. Die Hauptstadt-Beamten hätten kein "hanseatisches Auftreten" an den Tag gelegt, das aber für den G20-Einsatz erforderlich sei.

Diese Reaktion hält Benjamin Jendro, Pressesprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin (GdP), für übertrieben. Er betont, dass sich die Berliner Beamten während der Party weder im Dienst noch in Rufbereitschaft befunden hätten. Sie hätten demnach in ihrer Freizeit gefeiert. Daher sei es erlaubt gewesen, Alkohol zu trinken.

Berliner nicht routinemäßig in 24-Stunden-Bereitschaft

Anders als der Name "Bereitschaftspolizei" vermuten lässt, befinden sich die Berliner Beamten bei Einsätzen in anderen Bundesländern nicht routinemäßig in 24-Stunden-Bereitschaft. Einen solchen Dienst, bei dem die Polizisten jede Stunde bezahlt bekommen, habe Hamburg erst für die eigentlichen Tage des G20-Gipfels vom 6. bis zum 9. Juli angeordnet, sagt Jendro. Im Fall der nun zurückgesandten Hundertschaften habe es sich dagegen um einen Auswärtseinsatz gehandelt, für den kein Extra-Gehalt gezahlt wurde. Ein Drittel ihrer Freizeit im Containerdorf können die Beamten später als Überstunden geltend machen und abbummeln – mehr nicht. Andere Bundesländer wie Bremen oder Niedersachsen ordnen für ihre Bereitschaftspolizisten bei jedem Einsatz in einem anderen Bundesland 24-Stunden-Bereitschaftszeit an. Berlin tut das aus Kostengründen nicht.

Ansehen der Polizei beschädigt

Doch auch wenn die Party-Exzesse in der Freizeit der Berliner Polizisten auf einem nicht-öffentlichen Gelände stattfanden, sind sie an die Öffentlichkeit gekommen und haben dem Image der Berliner Polizei geschadet, wie Polizeisprecher Thomas Neuendorf sagte. Ein solches Verhalten verbietet das Dienstrecht den Beamten: Ein Polizist darf das Ansehen seines Berufsstandes nicht beschädigen.

Deshalb laufen Verwaltungsermittlungen gegen einige der zurückgeschickten Polizisten. Auch wenn es bislang nicht danach aussieht, dass sie Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben, können ihnen Disziplinarmaßnahmen für den Verstoß gegen das Beamtenrecht drohen: etwa Kürzungen der Bezüge oder Versetzung in andere Dienstbereiche. Sendung: rbb aktuell, 28.06.2017, 21:45 Uhr